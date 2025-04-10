Глава администрации Феодосии ушел в отставку после встречи с Аксеновым

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем официальном telegram-канале. Причем в своем сообщении последний обозначил, что Ткаченко подал заявление об отставке сразу после рабочей встречи.
«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Игорем Ткаченко, по итогам которой Игорь Николаевич написал заявление об увольнении», — написал Аксенов в своем telegram-канале. В связи с отставкой предыдущего главы администрации, соответствующую должность временно будет исполнять Владимир Ким. Затем будет объявлен конкурс на замещение данной должности.
Игорь Ткаченко родился 16 августа 1978 года в городе Феодосии, Крымская область, где и проживает на данный момент. Он получил высшее образование в Херсонском государственном техническом университете в 2000 году, специализируясь на финансах и кредите.
Свою профессиональную карьеру Ткаченко начал в качестве студента в указанном университете с сентября 1995 года по июль 2000 года. Затем он работал экспедитором в коммунальном предприятии «Аргон» с октября 2001 по декабрь 2002 года. С января 2003 года по ноябрь 2006 года Игорь занимал должность начальника отдела масел в компании ООО «Атан-Крым».
Далее, с января 2004 года по декабрь 2018 года, Ткаченко исполнял обязанности директора ООО «Интер Шельф». С сентября по декабрь 2023 года он занимал должность первого заместителя главы администрации города Феодосии, а с декабря 2023 года и по настоящее время является главой администрации этого города.
За свою трудовую деятельность Игорь Ткаченко был отмечен благодарностями: в 2014 году ему была вручена благодарность Главы Республики Крым, а в 2021 году — благодарность Председателя Государственного совета Республики Крым.
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