Еврокомиссия призвала Украину «варить борщ вместе»

Еврокомиссар Кос сравнила вступление Украины в Евросоюз с приготовлением борща
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Марта Кос сравнила вступление Украины в ЕС с приготовлением борща
Марта Кос сравнила вступление Украины в ЕС с приготовлением борща Фото:

Еврокомиссия провела аналогию между процессом вступления Украины в Евросоюз и приготовлением борща, предложив Киеву «варить его вместе». Такое сравнение привела еврокомиссар по расширению Марта Кос.

«Давайте варить борщ вместе. Давайте также строить партнерство Украины и ЕС», — сказала Кос. Ее слова передает ТАСС.

Помимо этого, Кос предложила инвестировать в военную промышленность Украины, а также в будущее восстановление страны. По ее словам, после восстановления объекты инфраструктуры будут соответствовать европейским экологическим стандартам.

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Еврокомиссия провела аналогию между процессом вступления Украины в Евросоюз и приготовлением борща, предложив Киеву «варить его вместе». Такое сравнение привела еврокомиссар по расширению Марта Кос. «Давайте варить борщ вместе. Давайте также строить партнерство Украины и ЕС», — сказала Кос. Ее слова передает ТАСС. Помимо этого, Кос предложила инвестировать в военную промышленность Украины, а также в будущее восстановление страны. По ее словам, после восстановления объекты инфраструктуры будут соответствовать европейским экологическим стандартам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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