Еврокомиссия призвала Украину «варить борщ вместе»

Еврокомиссия провела аналогию между процессом вступления Украины в Евросоюз и приготовлением борща, предложив Киеву «варить его вместе». Такое сравнение привела еврокомиссар по расширению Марта Кос.
«Давайте варить борщ вместе. Давайте также строить партнерство Украины и ЕС», — сказала Кос. Ее слова передает ТАСС.
Помимо этого, Кос предложила инвестировать в военную промышленность Украины, а также в будущее восстановление страны. По ее словам, после восстановления объекты инфраструктуры будут соответствовать европейским экологическим стандартам.
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