Россия поддержала Армению в создании «Маршрута Трампа»

Решение способствует стабилизации ситуации на Южном Кавказе
Решение способствует стабилизации ситуации на Южном Кавказе

Россия выразила поддержку Армении в создании транспортного коридора с Азербайджаном, получившего название «Маршрут Трампа». Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь оказываем помощь Армении», — сказал Оверчук, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое решение соответствует интересам страны и способствует стабилизации ситуации на Южном Кавказе.

В Вашингтоне 8 августа президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Одним из главных итогов стало создание транспортных коридоров между двумя странами. Новый маршрут получил официальное название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». По условиям соглашения, Армения получила право управления этим транспортным коридором сроком на 99 лет.

