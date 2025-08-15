Россия поддержала Армению в создании «Маршрута Трампа»

Россия выразила поддержку Армении в создании транспортного коридора с Азербайджаном, получившего название «Маршрут Трампа». Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Армения является нашим стратегическим союзником, и если Армения считает, что что-то для них хорошо, то мы, конечно же, здесь оказываем помощь Армении», — сказал Оверчук, передает ТАСС. Он подчеркнул, что такое решение соответствует интересам страны и способствует стабилизации ситуации на Южном Кавказе.
В Вашингтоне 8 августа президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Одним из главных итогов стало создание транспортных коридоров между двумя странами. Новый маршрут получил официальное название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». По условиям соглашения, Армения получила право управления этим транспортным коридором сроком на 99 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.