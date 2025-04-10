10 апреля 2025

Utair опроверг информацию о возобновлении рейсов из Нижневартовска в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты Utair не будут летать из Нижневартовска в Москву в этом году
Самолеты Utair не будут летать из Нижневартовска в Москву в этом году Фото:

Авиакомпания Utair опровергла информацию, распространенную в СМИ об отказе от маршрутов Москва — Нижневартовск. Новостные каналы написали, что рейсы возобновят в мае 2025 года, а затем о том, что компания отказалась их выполнять.  В официальном комментарии URA.RU пресс-служба сообщила, что Utair не собиралась запускать рейсы по этому маршруту в рамках текущего весенне-летнего расписания и не делала объявлений о возобновлении рейсов.

«Опровергаем информацию, опубликованную в сторонних новостных каналах, о том, что Utair отказался выполнять рейсы по маршруту Москва — Нижневартовск. Авиакомпания не планировала ввод рейсов по направлению в текущем весенне-летнем расписании и не анонсировала их запуск», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.

В настоящее время самолеты Utair летают из Нижневартовска в Екатеринбург, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск. Компания уточнила, что информация, появившаяся в СМИ о возобновлении маршрута Москва — Нижневартовск, не соответствует действительности.

Ранее URA.RU писало, что в октябре 2024 года авиакомпания отменила регулярные полеты из Нижневартовска в Москву. Причиной стало снижение загрузки самолетов.

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Авиакомпания Utair опровергла информацию, распространенную в СМИ об отказе от маршрутов Москва — Нижневартовск. Новостные каналы написали, что рейсы возобновят в мае 2025 года, а затем о том, что компания отказалась их выполнять.  В официальном комментарии URA.RU пресс-служба сообщила, что Utair не собиралась запускать рейсы по этому маршруту в рамках текущего весенне-летнего расписания и не делала объявлений о возобновлении рейсов. «Опровергаем информацию, опубликованную в сторонних новостных каналах, о том, что Utair отказался выполнять рейсы по маршруту Москва — Нижневартовск. Авиакомпания не планировала ввод рейсов по направлению в текущем весенне-летнем расписании и не анонсировала их запуск», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе. В настоящее время самолеты Utair летают из Нижневартовска в Екатеринбург, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск. Компания уточнила, что информация, появившаяся в СМИ о возобновлении маршрута Москва — Нижневартовск, не соответствует действительности. Ранее URA.RU писало, что в октябре 2024 года авиакомпания отменила регулярные полеты из Нижневартовска в Москву. Причиной стало снижение загрузки самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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