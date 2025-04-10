Utair опроверг информацию о возобновлении рейсов из Нижневартовска в Москву

Авиакомпания Utair опровергла информацию, распространенную в СМИ об отказе от маршрутов Москва — Нижневартовск. Новостные каналы написали, что рейсы возобновят в мае 2025 года, а затем о том, что компания отказалась их выполнять. В официальном комментарии URA.RU пресс-служба сообщила, что Utair не собиралась запускать рейсы по этому маршруту в рамках текущего весенне-летнего расписания и не делала объявлений о возобновлении рейсов.
«Опровергаем информацию, опубликованную в сторонних новостных каналах, о том, что Utair отказался выполнять рейсы по маршруту Москва — Нижневартовск. Авиакомпания не планировала ввод рейсов по направлению в текущем весенне-летнем расписании и не анонсировала их запуск», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе.
В настоящее время самолеты Utair летают из Нижневартовска в Екатеринбург, Нягань, Омск, Сочи, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск. Компания уточнила, что информация, появившаяся в СМИ о возобновлении маршрута Москва — Нижневартовск, не соответствует действительности.
Ранее URA.RU писало, что в октябре 2024 года авиакомпания отменила регулярные полеты из Нижневартовска в Москву. Причиной стало снижение загрузки самолетов.
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