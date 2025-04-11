Стала известна стоимость подержанных автомобилей в Пермском крае

Средняя цена подержанного автомобиля в Пермском крае в марте 2025 года составила 1,17 млн рублей. Такие данные содержатся в исследовании сервиса «Авто.ру».
«Средние цены подержанных автомобилей в Пермском крае остались на уровне февраля 2025 года и составили 1,17 млн рублей. При этом китайские автомобили дешевели медленнее остальных, а объем предложения на вторичном рынке увеличился», — сообщают эксперты сервиса.
Наибольший ценовой рост показал Volkswagen Touareg. Средняя стоимость авто этой модели в регионе составила 2,37 миллиона рублей, что на 6,6% дороже, чем год назад. Наибольшее снижение средней стоимости в Прикамье показала Lada Largus. Ее цена упала на 8,2% и средняя стоимость составила 1,38 миллиона рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае средняя стоимость новой машины по итогу первого квартала 2025 года превысила 2,6 млн рублей. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя цена нового автомобиля в первом квартале 2025 года — 2 629 900 рублей.
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