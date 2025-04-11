ФК «Урал» поддержал возвращение пива на стадионы

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Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года Фото:

Футбольный клуб «Урал» поддержал идею министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который призвал возобновить продажу пива на стадионах в России. В пресс-службе клуба заявили, что верят в скорейшее возвращение напитка.

«Президент нашего клуба Григорий Викторович [Иванов] не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы. Аргументировал свою позицию. Конечно, мы рады инициативе министра спорта. Надеемся, скоро это произойдет», — сообщили там.

Свою точку зрения по легализации продажи пива Дегтярев объяснил привлечением дополнительного финансирования для развития спортивной инфраструктуры в стране. Он отметил, что такова культура «боления».

Шансы на возвращение пива на стадионы в 2025 году весьма велики. Вскоре депутаты обсудят проект закона об отмене запрета на торговлю алкогольными напитками на спортивных аренах.

Запрет на продажу хмельного напитка на спортивных объектах действует с 2005-го. Весной прошлого года в МВД согласились разрешить продажу пива на стадионах. Представители пивоваренной отрасли рассчитывали на снятие запрета к осени.

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Футбольный клуб «Урал» поддержал идею министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который призвал возобновить продажу пива на стадионах в России. В пресс-службе клуба заявили, что верят в скорейшее возвращение напитка. «Президент нашего клуба Григорий Викторович [Иванов] не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы. Аргументировал свою позицию. Конечно, мы рады инициативе министра спорта. Надеемся, скоро это произойдет», — сообщили там. Свою точку зрения по легализации продажи пива Дегтярев объяснил привлечением дополнительного финансирования для развития спортивной инфраструктуры в стране. Он отметил, что такова культура «боления». Шансы на возвращение пива на стадионы в 2025 году весьма велики. Вскоре депутаты обсудят проект закона об отмене запрета на торговлю алкогольными напитками на спортивных аренах. Запрет на продажу хмельного напитка на спортивных объектах действует с 2005-го. Весной прошлого года в МВД согласились разрешить продажу пива на стадионах. Представители пивоваренной отрасли рассчитывали на снятие запрета к осени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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