ФК «Урал» поддержал возвращение пива на стадионы

Футбольный клуб «Урал» поддержал идею министра спорта РФ Михаила Дегтярева, который призвал возобновить продажу пива на стадионах в России. В пресс-службе клуба заявили, что верят в скорейшее возвращение напитка.
«Президент нашего клуба Григорий Викторович [Иванов] не раз публично выступал за возвращение пива на футбольные стадионы. Аргументировал свою позицию. Конечно, мы рады инициативе министра спорта. Надеемся, скоро это произойдет», — сообщили там.
Свою точку зрения по легализации продажи пива Дегтярев объяснил привлечением дополнительного финансирования для развития спортивной инфраструктуры в стране. Он отметил, что такова культура «боления».
Шансы на возвращение пива на стадионы в 2025 году весьма велики. Вскоре депутаты обсудят проект закона об отмене запрета на торговлю алкогольными напитками на спортивных аренах.
Запрет на продажу хмельного напитка на спортивных объектах действует с 2005-го. Весной прошлого года в МВД согласились разрешить продажу пива на стадионах. Представители пивоваренной отрасли рассчитывали на снятие запрета к осени.
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