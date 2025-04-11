Внешний долг России вырос до 312,4 миллиарда долларов

Внешний долг России к 1 апреля 2025 года достиг 312,4 миллиарда долларов, что на 7,6% больше по сравнению с началом года. Об этом сообщил Центральный Банк РФ.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2025 года составил 312,4 миллиарда долларов США», — говорится на сайте регулятора. По данным ЦБ, с начала года долг страны вырос на 22,1 миллиарда долларов, или на 7,6%. Основной причиной роста является переоценка обязательств в нефинансовых секторах.
В конце ноября прошлого года Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно ему, предел государственного внешнего долга должен находиться на уровне 61,1 миллиарда долларов на начало 2026 года, 59,2 миллиарда долларов — на начало 2027 года и 56,5 миллиарда долларов на начало 2028 года.
Параллельно с ростом внешнего долга России, страна также демонстрирует увеличение международных резервов, которые на 4 апреля 2025 года достигли исторического максимума в 658 миллиардов долларов. Только за последнюю неделю марта резервы РФ выросли на 12,4 миллиарда долларов, или на 1,9%.
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