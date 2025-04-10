Авто с пробегом резко подорожали в Свердловской области

В Свердловской области средняя стоимость автомобилей с пробегом составила 1,58 миллиона рублей, увеличившись на 1,2% за март. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авто.ру Оценка».
Отмечается, что китайские авто дешевели медленнее остальных, а предложение на вторичном рынке продолжало увеличиваться. По итогам марта в топ-5 наиболее подорожавших моделей вошли:
- Hyundai Getz, средняя стоимость — 654 тысячи рублей (+8,6%);
- Suzuki Grand Vitara, средняя стоимость — 1,3 миллиона рублей (+6,6%);
- УАЗ Patriot, средняя стоимость — 743 тысячи рублей (+6,3%);
- Exeed VX, средняя стоимость — 3,76 миллиона рублей (+5,7%);
- ЗАЗ Chance, средняя стоимость — 210 тысяч рублей (+5,5%).
Что касается моделей авто, которые подешевели наиболее заметно, то в топ-3 вошли:
- JAC J7, средняя стоимость — 1,5 миллиона рублей (-10,1%);
- BMW 1 серии, средняя стоимость — 1,24 миллиона рублей (-8,1%);
- Kia Sorento, средняя стоимость — 3,86 миллиона рублей (-6,3%).
Ранее в интервью URA.RU руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков рассказал, что китайские автомобили постепенно закрепляют за собой статус ключевого поставщика на российский рынок. Он предположил, что тенденция сохранится на ближайшие несколько лет.
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