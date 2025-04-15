Губернатор Текслер назначил высокопоставленного чиновника челябинского правительства

Пост замминистра экономического развития Челябинской области получила Светлана Федорова. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.
«Назначить Федорову Светлану Юрьевну заместителем министра экономического развития Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте документа.
Исход заместителей начался после назначения министром Марины Клочковой в декабре 2024 года. Один из них — Дмитрий Глухарев — возглавил новосозданное министерство международного и межрегионального сотрудничества. В январе 2025 года ушла в отставку первый замминистра Елена Раевская.
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