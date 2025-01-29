Первый замминистра экономики Челябинской области Раевская ушла в отставку

29 января 2025 в 18:27 Размер текста - 17 +

Елена Раевская покидает правительство Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Елена Раевская покинула пост первого замминистра экономического развития Челябинской области, который занимала с 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Раевскую Елену Александровну от замещаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 января 2025 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа. В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. В конце апреля 2023 года ее повысили до первого зама. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Елена Раевская покинула пост первого замминистра экономического развития Челябинской области, который занимала с 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Раевскую Елену Александровну от замещаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 января 2025 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа. В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. В конце апреля 2023 года ее повысили до первого зама. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года.