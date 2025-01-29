Первый замминистра экономики Челябинской области Раевская ушла в отставку

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Елена Раевская покидает правительство Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Елена Раевская покинула пост первого замминистра экономического развития Челябинской области, который занимала с 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.

«Освободить Раевскую Елену Александровну от замещаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 января 2025 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа.

В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. В конце апреля 2023 года ее повысили до первого зама. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года.

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Елена Раевская покинула пост первого замминистра экономического развития Челябинской области, который занимала с 2023 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. «Освободить Раевскую Елену Александровну от замещаемой должности исполняющего обязанности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области. Расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 29 января 2025 года по инициативе гражданского служащего», — говорится в тексте документа. В 2020 году Раевская была утверждена на должность замминистра экономразвития региона. Ранее она руководила одним из управлений того же ведомства. В конце апреля 2023 года ее повысили до первого зама. Ее отец Александр Раевский работал в минсельхозе региона, где также занимал должность замминистра. Он был отправлен в отставку в феврале 2021 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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