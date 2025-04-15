Власти Екатеринбурга раскрыли планы по ремонту набережной Исети

В Екатеринбурге в 2025 году завершится благоустройство набережной вдоль реки Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Дальнейших планов по ремонту нет, хотя желание продлить реконструкцию до ЦПКиО у властей города остается. Об этом заявила на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству глава департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова, сообщает корреспондент URA.RU.
«Благоустройство набережной завершится в этом году только на участке от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. И пока в программе нет никаких мероприятий, связанных с дальнейшим ходом работ. В планах [провести реконструкцию до ЦПКиО], конечно, есть. Но пока следующие участки не раскрываются, чтобы довести до конца работу, связанную с этим участком, и понять, на каком можно работать, чтобы там не было застройки. Застройка всегда тормозит работу, связанную с благоустройством», — объяснила Благодаткова.
В 2019 году в Екатеринбурге завершилась реконструкция набережной от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Работы шли около двух лет.
В феврале 2024 года мэр Алексей Орлов заявил о старте масштабной реконструкции берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Открыть новую часть набережной планировали в ноябре 2025 года. На левом берегу должна была появиться новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны отдыха.
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