Власти Екатеринбурга раскрыли планы по ремонту набережной Исети

Власти Екатеринбурга планируют отремонтировать набережную от Куйбышева до ЦПКиО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Екатеринбурге несколько лет идет благоустройство разных участков набережной Исети
В Екатеринбурге несколько лет идет благоустройство разных участков набережной Исети Фото:

В Екатеринбурге в 2025 году завершится благоустройство набережной вдоль реки Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Дальнейших планов по ремонту нет, хотя желание продлить реконструкцию до ЦПКиО у властей города остается. Об этом заявила на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству глава департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова, сообщает корреспондент URA.RU.

«Благоустройство набережной завершится в этом году только на участке от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. И пока в программе нет никаких мероприятий, связанных с дальнейшим ходом работ. В планах [провести реконструкцию до ЦПКиО], конечно, есть. Но пока следующие участки не раскрываются, чтобы довести до конца работу, связанную с этим участком, и понять, на каком можно работать, чтобы там не было застройки. Застройка всегда тормозит работу, связанную с благоустройством», — объяснила Благодаткова.

В 2019 году в Екатеринбурге завершилась реконструкция набережной от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Работы шли около двух лет. 

В феврале 2024 года мэр Алексей Орлов заявил о старте масштабной реконструкции берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Открыть новую часть набережной планировали в ноябре 2025 года. На левом берегу должна была появиться новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны отдыха.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге в 2025 году завершится благоустройство набережной вдоль реки Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Дальнейших планов по ремонту нет, хотя желание продлить реконструкцию до ЦПКиО у властей города остается. Об этом заявила на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству глава департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова, сообщает корреспондент URA.RU. «Благоустройство набережной завершится в этом году только на участке от улицы Куйбышева до улицы Декабристов. И пока в программе нет никаких мероприятий, связанных с дальнейшим ходом работ. В планах [провести реконструкцию до ЦПКиО], конечно, есть. Но пока следующие участки не раскрываются, чтобы довести до конца работу, связанную с этим участком, и понять, на каком можно работать, чтобы там не было застройки. Застройка всегда тормозит работу, связанную с благоустройством», — объяснила Благодаткова. В 2019 году в Екатеринбурге завершилась реконструкция набережной от улицы Малышева до улицы Куйбышева. Работы шли около двух лет.  В феврале 2024 года мэр Алексей Орлов заявил о старте масштабной реконструкции берегов Исети от улицы Куйбышева до Декабристов. Открыть новую часть набережной планировали в ноябре 2025 года. На левом берегу должна была появиться новая система освещения, амфитеатры, детские игровые площадки и зоны отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...