В Челябинске до конца лета закроют концертный зал филармонии

В Челябинске в мае на ремонт закроют концертный зал имени Прокофьева. Об этом сообщают в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.
«Обращаем ваше внимание, что с 6 мая концертный зал имени Прокофьева закрывается на ремонт. Кассы концертного зала будут продолжать работать в обычном режиме», — написали в группе во «ВКонтакте» «Челябинская филармония». Свои двери вновь зал откроет 28 августа, а до этой даты концерты будут проходить на сценах зала «Родина» и Детской филармонии.
За день до закрытия зал Прокофьева посетят столичные гости. В рамках Московского Пасхального фестиваля перед челябинцами выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством дирижера Валерия Гергиева.
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