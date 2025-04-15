В Челябинске до конца лета закроют концертный зал филармонии

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Концертный зал Прокофьева отремонтируют до сентября
Концертный зал Прокофьева отремонтируют до сентября Фото:

В Челябинске в мае на ремонт закроют концертный зал имени Прокофьева. Об этом сообщают в пресс-службе Челябинской государственной филармонии.

«Обращаем ваше внимание, что с 6 мая концертный зал имени Прокофьева закрывается на ремонт. Кассы концертного зала будут продолжать работать в обычном режиме», — написали в группе во «ВКонтакте» «Челябинская филармония». Свои двери вновь зал откроет 28 августа, а до этой даты концерты будут проходить на сценах зала «Родина» и Детской филармонии.

За день до закрытия зал Прокофьева посетят столичные гости. В рамках Московского Пасхального фестиваля перед челябинцами выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством дирижера Валерия Гергиева.

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В Челябинске в мае на ремонт закроют концертный зал имени Прокофьева. Об этом сообщают в пресс-службе Челябинской государственной филармонии. «Обращаем ваше внимание, что с 6 мая концертный зал имени Прокофьева закрывается на ремонт. Кассы концертного зала будут продолжать работать в обычном режиме», — написали в группе во «ВКонтакте» «Челябинская филармония». Свои двери вновь зал откроет 28 августа, а до этой даты концерты будут проходить на сценах зала «Родина» и Детской филармонии. За день до закрытия зал Прокофьева посетят столичные гости. В рамках Московского Пасхального фестиваля перед челябинцами выступит объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров под руководством дирижера Валерия Гергиева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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