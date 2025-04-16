Стратегический пермский завод посетила статусная делегация из Москвы

На «ОДК-Пермские моторы» приехала статусная делегация. По версии источников URA.RU, в ее составе экс-министр обороны Анатолий Сердюков (ныне — Индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех), глава АО «ОДК» Алексей Грачев и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Встретил высоких гостей якобы генеральный конструктор „Авиадвигателя“ Александр Иноземцев. О целях визита пока не известно. Скорее всего, осматривают производственные площадки и сверяют планы по разработке двигателей ПД-35 и производству двигателей ПД-14», — рассказали URA.RU источники на предприятии. URA.RU направило запрос в АО «ОДК» и ГК «Ростех», ответы на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что новый российский самолет МС-21, оснащенный двигателями ПД-14, разработанными пермскими авиаконструкторами, начнет испытательные полеты летом 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
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