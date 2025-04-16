В России на улицах живет 3,6 млн бездомных собак и кошек

В России насчитывается 3,6 миллиона бездомных собак и кошек. Это следует из исследования Центра изучения питания и благополучия животных при поддержке фонда «Ника».
«Сейчас хозяев нет у 3,6 млн собак и кошек, то есть у 4% от общего количества питомцев», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты подсчетов. Из данного числа бездомных животных большая часть, а именно 3,4 миллиона, обитают на улице, в то время как в приютах содержится только 170 тысяч собак и кошек. В числе бездомных животных преобладают кошки, их количество достигает 2,8 миллиона, в то время как собак насчитывается около 0,8 миллиона.
Исследование также отмечает снижение численности бездомных животных за последние четыре года — с 4,1 миллиона до 3,6 миллиона. Однако, количество питомцев в приютах за это время увеличилось с 144 тысяч до 170 тысяч. Это изменение связывают с «человеческим фактором», включая отказы хозяев от своих животных и нежелательное потомство нестерилизованных домашних питомцев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.