В России на улицах живет 3,6 млн бездомных собак и кошек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России около 2,8 миллионов бездомных кошек
В России около 2,8 миллионов бездомных кошек Фото:

В России насчитывается 3,6 миллиона бездомных собак и кошек. Это следует из исследования Центра изучения питания и благополучия животных при поддержке фонда «Ника».

«Сейчас хозяев нет у 3,6 млн собак и кошек, то есть у 4% от общего количества питомцев», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты подсчетов. Из данного числа бездомных животных большая часть, а именно 3,4 миллиона, обитают на улице, в то время как в приютах содержится только 170 тысяч собак и кошек. В числе бездомных животных преобладают кошки, их количество достигает 2,8 миллиона, в то время как собак насчитывается около 0,8 миллиона.

Исследование также отмечает снижение численности бездомных животных за последние четыре года — с 4,1 миллиона до 3,6 миллиона. Однако, количество питомцев в приютах за это время увеличилось с 144 тысяч до 170 тысяч. Это изменение связывают с «человеческим фактором», включая отказы хозяев от своих животных и нежелательное потомство нестерилизованных домашних питомцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России насчитывается 3,6 миллиона бездомных собак и кошек. Это следует из исследования Центра изучения питания и благополучия животных при поддержке фонда «Ника». «Сейчас хозяев нет у 3,6 млн собак и кошек, то есть у 4% от общего количества питомцев», — пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты подсчетов. Из данного числа бездомных животных большая часть, а именно 3,4 миллиона, обитают на улице, в то время как в приютах содержится только 170 тысяч собак и кошек. В числе бездомных животных преобладают кошки, их количество достигает 2,8 миллиона, в то время как собак насчитывается около 0,8 миллиона. Исследование также отмечает снижение численности бездомных животных за последние четыре года — с 4,1 миллиона до 3,6 миллиона. Однако, количество питомцев в приютах за это время увеличилось с 144 тысяч до 170 тысяч. Это изменение связывают с «человеческим фактором», включая отказы хозяев от своих животных и нежелательное потомство нестерилизованных домашних питомцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...