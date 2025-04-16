Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

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Алина Кабаева на фестивале «Алина-2025» объяснила причины отказа российским гимнасткам в нейтральном статусе
Алина Кабаева на фестивале «Алина-2025» объяснила причины отказа российским гимнасткам в нейтральном статусе Фото:

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева объяснила причины отказа российским гимнасткам в нейтральном статусе. Она привела в пример случай с гимнасткой Кариной Киреевой, которой отказали из-за фото с ребенком в пилотке с Красной Звездой.

«Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что там была девочка, а у нее была пилотка с Красной Звездой. Вот она просто пришла с Киреевой, вот так сфотографировалась, и выставила в соцсетях. И все», — передает слова Кабаевой «Пятый канал». Кабаева подчеркнула, что действия гимнасток не содержали никакой политической пропаганды, а лишь демонстрировали любовь к Родине.

Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в соревнованиях FIG. Военкор Александр Коц поддержал их решение как ответ на дискриминационную политику, об это сообщал Царьград.

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Олимпийская чемпионка Алина Кабаева объяснила причины отказа российским гимнасткам в нейтральном статусе. Она привела в пример случай с гимнасткой Кариной Киреевой, которой отказали из-за фото с ребенком в пилотке с Красной Звездой. «Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что там была девочка, а у нее была пилотка с Красной Звездой. Вот она просто пришла с Киреевой, вот так сфотографировалась, и выставила в соцсетях. И все», — передает слова Кабаевой «Пятый канал». Кабаева подчеркнула, что действия гимнасток не содержали никакой политической пропаганды, а лишь демонстрировали любовь к Родине. Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в соревнованиях FIG. Военкор Александр Коц поддержал их решение как ответ на дискриминационную политику, об это сообщал Царьград.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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