Алина Кабаева прокомментировала отказ гимнасткам РФ в нейтральном статусе

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева объяснила причины отказа российским гимнасткам в нейтральном статусе. Она привела в пример случай с гимнасткой Кариной Киреевой, которой отказали из-за фото с ребенком в пилотке с Красной Звездой.
«Нейтральный статус не дали. А из-за чего, знаете? Потому что там была девочка, а у нее была пилотка с Красной Звездой. Вот она просто пришла с Киреевой, вот так сфотографировалась, и выставила в соцсетях. И все», — передает слова Кабаевой «Пятый канал». Кабаева подчеркнула, что действия гимнасток не содержали никакой политической пропаганды, а лишь демонстрировали любовь к Родине.
Российские гимнасты с нейтральным статусом отказались от участия в соревнованиях FIG. Военкор Александр Коц поддержал их решение как ответ на дискриминационную политику, об это сообщал Царьград.
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