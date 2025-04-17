Пенсионер из Башкирии, получавший выплаты фальшивыми купюрами, умер от инсульта

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Башкирский пенсионер скончался после обмана
Башкирский пенсионер скончался после обмана Фото:

Пенсионер, житель Стерлитамака (Башкирия), который получал фальшивые банкноты в качестве пенсионных выплат, умер от инсульта в больнице на 83 году жизни. Об этом сообщили СМИ.

«Российский пенсионер, который получал пенсию фальшивыми банкнотами, умер после инсульта», — пишет MK.RU. Отмечается, что смерть наступила в больнице — после инсульта пожилому мужчине парализовало половину тела. 

Перед этим пенсионер пытался оплатить коммуналку в банке, однако сотрудники узнали в купюрах фальшивки. Именно так мужчина и его жена обнаружили, что в течение полугода им присылали поддельные банкноты. Такой стресс привел к инсульту у мужчины, об этом сообщил его внук в беседе с telegram-каналами.

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Пенсионер, житель Стерлитамака (Башкирия), который получал фальшивые банкноты в качестве пенсионных выплат, умер от инсульта в больнице на 83 году жизни. Об этом сообщили СМИ. «Российский пенсионер, который получал пенсию фальшивыми банкнотами, умер после инсульта», — пишет MK.RU. Отмечается, что смерть наступила в больнице — после инсульта пожилому мужчине парализовало половину тела.  Перед этим пенсионер пытался оплатить коммуналку в банке, однако сотрудники узнали в купюрах фальшивки. Именно так мужчина и его жена обнаружили, что в течение полугода им присылали поддельные банкноты. Такой стресс привел к инсульту у мужчины, об этом сообщил его внук в беседе с telegram-каналами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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