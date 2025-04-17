Пенсионер из Башкирии, получавший выплаты фальшивыми купюрами, умер от инсульта

Пенсионер, житель Стерлитамака (Башкирия), который получал фальшивые банкноты в качестве пенсионных выплат, умер от инсульта в больнице на 83 году жизни. Об этом сообщили СМИ.
«Российский пенсионер, который получал пенсию фальшивыми банкнотами, умер после инсульта», — пишет MK.RU. Отмечается, что смерть наступила в больнице — после инсульта пожилому мужчине парализовало половину тела.
Перед этим пенсионер пытался оплатить коммуналку в банке, однако сотрудники узнали в купюрах фальшивки. Именно так мужчина и его жена обнаружили, что в течение полугода им присылали поддельные банкноты. Такой стресс привел к инсульту у мужчины, об этом сообщил его внук в беседе с telegram-каналами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.