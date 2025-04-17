ЛДПР в Челябинской области помогла жителям, пострадавшим от весенних паводков

К лидеру челябинского реготделения ЛДПР, депутату областного заксобрания Виталию Пашину обратились 16 жителей города Аши, пострадавшего в марте от разлива реки Сим. На основе коллективного обращения граждан Пашин оперативно направил запрос в региональное министерство социальных отношений. Как политик сообщил корреспонденту URA.RU, пострадавшие получат выплаты.
«Ведомство приняло положительные решения в отношении всех нуждающихся. С учетом ущерба, причиненного подтоплениями личному имуществу, всем 16 жителям Аши были назначены соответствующие выплаты», ? сообщил Пашин.
По словам Пашина, в среднем суммы компенсаций в регионе составляют от 20 до 150 тысяч рублей. Среди оснований для получения этих единовременных выплат — нарушения условий жизнедеятельности граждан, частичная или полная утрата имущества, а также утрата имущества первой необходимости. Нередко люди имеют право на получение денежного возмещения сразу по нескольким из перечисленных мной оснований.
«Главная задача ЛДПР — защита интересов и помощь людям. Этому принципу подчинена работа всех нас — от лидера партии Леонида Слуцкого до каждого партийного депутата, работающего в конкретном регионе», — подчеркнул Пашин.
Как сообщили в реготделении ЛДПР, по итогам первого квартала 2025 года в адрес Виталия Пашина от граждан по разным вопросам поступило 205 обращений. Все они были отработаны: заявители получили исчерпывающие консультации и помощь в решении проблем.
Политолог, директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин уверен, что, оказываясь в сложной ситуации и нуждаясь в помощи, люди обращаются во все инстанции. По мнению Ширинкина, так поступили и пострадавшие жители Аши.
«Виталий Пашин избирался по партийным спискам, за ним не закреплен конкретный округ. Тем не менее, он подключился к решению проблем ашинцев. Значит, добросовестно подходит к своей депутатской работе», ? заключил эксперт.
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