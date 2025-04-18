Холодостойкие культуры: что и как посадить весной

Весенний посев холодостойких овощей и зелени — отличная возможность получить ранний урожай. Они более устойчивы к заморозкам, чем теплолюбивые растения, поэтому не погибнут при внезапном похолодании. К таким культурам, например, относится листовая горчица, которая растет при понижении температуры воздуха до +1. Салату не страшна температура воздуха -2 градуса, а кратковременные заморозки до -8 градусов не повреждают растение. Рукколу можно растить при температуре до -4. В беседе с корреспондентом URA.RU биолог Михаил Воробьев рассказал о холодостойких культурах, как подготовить грядки к их посеву и как защитить от внезапных заморозков.
Почему стоит выбрать холодостойкие культуры для ранней посадки
Холодостойкие растения способны переносить заморозки до — 2-7 градусов. К ним относятся чеснок, капуста, салат, морковь, свекла, редис, репа, укроп, шпинат, репчатый лук и другие. По словам биолога Михаила Воробьева, морковь, чеснок, хрен сохраняют корневую систему под снегом.
Листья петрушки остаются свежими под снегом до сильных морозов. Взрослые растения лучше чувствуют себя при +15 градусах. Жара в +25 градусах действует на них угнетающе, и их рост прекращается если температура воздуха превышает 30 градусов.
По словам эксперта, высаживать холодостойкие культуры ранней весной важно, так как это полезно для их развития. «Ранней весной почва хорошо пропитана талой водой, которая полезна семенам для прорастания. У холодостойких культур хорошо развивается коревая часть, а при низких температурах у растений замедляется рост надземной части, а корень продолжает развиваться. Потом, в теплые дни сильная корневая система легко будет снабжать влагой», — рассказал специалист.
Листовой салат — ранняя зелень, устойчивая к холодам
Минимальная температура для посадки: +5°C
Выдерживает заморозки до: -4°C
Когда сеять: листья салата можно высаживать сразу, как только прогреется почва. Причем первые всходы можно будет сорвать уже через неделю при температуре до +12 градусов.
«Тепло им не требуется, при этом оно любит свет и влагу. Поэтому, например, при температуре выше +20 градусов и в затемнении листья станут горькими», — отметил специалист.
При внезапных сильных заморозках ниже -3 градусов рекомендуется пролить грядки с салатом и укрыть пленкой или нетканым материалом. Такой способ утепления подходит для всходов салата. Если растение уже сформировалось, то оно выдержит заморозки до -10 градусов.
Руккола — полезная и морозоустойчивая зелень
Минимальная температура для посадки: +5°C
Выдерживает заморозки до: -4°C
Когда сеять: весной рукколу можно сеять, начиная с конца марта в теплице или в открытую почву, как только она прогреется. Ранняя весна идеально подходит для посадки этих семян, так как при минимальной плюсовой температуре быстро развиваются, это растение не боится заморозков.
Также специалист отметил, что в жаркую погоду активизируется крестоцветная блошка, которая губительна для рукколы. Поэтому лучше собрать урожай до появления этого вредителя.
«За неделю или две до посадки семян в почву нужно добавить компост, так как руккола хорошо растет в почве с органикой. Семена лучше сажать на небольшую глубину до 7 мм», — уточнил биолог.
По его словам, это растение хорошо растет в прохладную погоду до 15 градусов тепла, но при этом выдерживает температуры воздуха до -4 градуса. Если температура падает еще ниже, то рукколу можно обезопасить пленкой. Накрывать растение следует только на ночь.
Горчица листовая — витаминная культура для ранних посевов
Семена горчицы быстро прорастают даже при низких температурах. По словам биолога, обычно это растение прорастает при +1 градусе. А при +18 градусах всходит очень быстро — буквально за три дня. В фазе всходов она выдерживает заморозки до -3 градусов, а при уже сформированных листьях — до ?5 градусов.
После посадки горчицы в виде сидерата для улучшения почвы грунт становится более рыхлым, а также это растение подавляет рост сорняков. Специалист отмечает, что из-за быстрого наращивания листьев создается тень и сорняки не прорастают.
При посеве горчицы нужно удалить из почвы сорняки и разрыхлить землю на глубине 15 см. Затем можно сеять горчицу — семена следует густо и равномерно распределять по всей площади. Дале просеянную землю разровнять граблями и хорошо полить водой. При заморозках накрывать на ночь пленкой.
После того, как появились всходы, растение нужно поливать, однако не часто в утреннее или вечернее время. Также важно удалять сорняки и прореживать слишком густые всходы. Можно также при появлении первых листов делать корневую подкормку из мочевины и воды.
Как подготовить грядки для посадки холодостойких культур
Грядки для ранних посевов лучше размещать на солнечном месте, избегая очень влажных мест с лужами и снегом, отметил Михаил Воробьев. «Если на грядках есть мусор или сорняки с прошлого сезона, то необходимо убрать. Это поможет избежать появления вредителей и заболеваний растений», — рассказал биолог. Он также отметил, что важно разрыхлить почку на глубину до 15 см и внести органические удобрения — перегной, компост.
Эти удобрения равномерно распределяют по грядкам и вмешивают в почву. Грядки лучше делать шириной 1 — 1,2 метра. По словам эксперта, самый важный этап – проверка температуры почвы. Для начала можно небольшой ком земли сжать в руке. Если потечет вода — значит почва еще не готова к высадке. Если воды нет, то нужно с помощью термометра проверить температуру почвы. На глубине 10 см она должна быть не ниже +5 градусов.
Способы прогрева почвы и защиты от заморозков
«Для прогрева почвы за пару недель до высадки нужно расстелить на грядке пленку, чем-то прижать, чтобы не сдуло ветром. Получите парниковый эффект. Почва на этом месте прогреется намного быстрее, при этом влага испаряться не будет благодаря этой пленке», — рассказал биолог Михаил Воробьев.
По его словам, пленка черного цвета может усилить эффект. При этом важно, чтобы в ней не было дыр, и она плотно прилегала к земле. Для ускорения процесса под пленку можно залить теплую воду 40 градусов.
Показателем прогрева земли станет рост сорняков. Для более быстрого прогрева можно в лунки закладывать перепревший коровий навоз с опилками. Такой прогрев дает результаты уже в течение нескольких дней.
Типичные ошибки огородников при выращивании холодостойких культур
Основными ошибкам садоводов при выращивании холодойстойких растений эксперт называет ранние сроки посадки и глубокую заделку семян в почву. По его словам, рассада не прорастет, если грунт будет холодным. Поэтому важно не торопиться с посевом и тщательно проследить за температурой почвы.
Если заделать семена в почву слишком глубоко, есть вероятность, что они взойдут не все или не прорастут вообще. Также он отметил, что причиной загнивания корней растений может стать излишний полив.
Отсутствие защиты от заморозков — еще одна важная ошибка садоводов. По словам эксперта, несмотря на то, что растения морозоустойчивые, их необходимо утеплять при понижении температуры воздуха. Биолог советует заранее подготовить необходимую для этого пленку.
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