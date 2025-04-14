14 апреля 2025

У бывшего завода пермского миллиардера вдвое сократилась выручка

Кунгурский мясоперерабатывающий завод сократил выручку и убыток в 2024 году
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Число сотрудников на производстве сократилось с 89 до 55 человек (архивное фото)
Число сотрудников на производстве сократилось с 89 до 55 человек (архивное фото) Фото:

По итогу прошлого года выручка мясоперерабатывающего завода «Телец» снизилась на 95 млн рублей. Убыток при этом сократился на 21 млн, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». Предприятие расположено в Кунгуре (Пермский край).

«Отчет о финансовых результатах ООО „Мясоперерабатывающий завод „Телец“ за 2024 год. Выручка — 73 млн рублей (было 168 млн). Убыток — 28 млн рублей (было 49 млн)“, — свидетельствуют данные сервиса.

В прошлом году были закрыты почти все фирменные магазины завода. В данный момент в Перми работает только одна торговая точка. Еще пять отделов сети находятся в Кунгуре, Шадейке и Березовке.

«Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов из птицы, говядины и свинины. В 2016 году компания оказалась на грани банкротства. Тогда долги выкупил глава многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, вошедший в состав совладельцев ООО. Завод в дальнейшем ежегодно наращивал выручку, но выбраться из убытков окончательно не получилось. Позже бизнесмен назвал свое участие в детальности производства «неудачным проектом».

URA.RU ранее писало о производителе популярных пермских сухариков, который сократил прибыль в 20 раз. А известный продавец меда сократил выручку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогу прошлого года выручка мясоперерабатывающего завода «Телец» снизилась на 95 млн рублей. Убыток при этом сократился на 21 млн, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». Предприятие расположено в Кунгуре (Пермский край). «Отчет о финансовых результатах ООО „Мясоперерабатывающий завод „Телец“ за 2024 год. Выручка — 73 млн рублей (было 168 млн). Убыток — 28 млн рублей (было 49 млн)“, — свидетельствуют данные сервиса. В прошлом году были закрыты почти все фирменные магазины завода. В данный момент в Перми работает только одна торговая точка. Еще пять отделов сети находятся в Кунгуре, Шадейке и Березовке. «Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов из птицы, говядины и свинины. В 2016 году компания оказалась на грани банкротства. Тогда долги выкупил глава многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, вошедший в состав совладельцев ООО. Завод в дальнейшем ежегодно наращивал выручку, но выбраться из убытков окончательно не получилось. Позже бизнесмен назвал свое участие в детальности производства «неудачным проектом». URA.RU ранее писало о производителе популярных пермских сухариков, который сократил прибыль в 20 раз. А известный продавец меда сократил выручку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...