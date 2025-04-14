У бывшего завода пермского миллиардера вдвое сократилась выручка

По итогу прошлого года выручка мясоперерабатывающего завода «Телец» снизилась на 95 млн рублей. Убыток при этом сократился на 21 млн, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». Предприятие расположено в Кунгуре (Пермский край).
«Отчет о финансовых результатах ООО „Мясоперерабатывающий завод „Телец“ за 2024 год. Выручка — 73 млн рублей (было 168 млн). Убыток — 28 млн рублей (было 49 млн)“, — свидетельствуют данные сервиса.
В прошлом году были закрыты почти все фирменные магазины завода. В данный момент в Перми работает только одна торговая точка. Еще пять отделов сети находятся в Кунгуре, Шадейке и Березовке.
«Телец» выпускает более 300 видов колбасных изделий и полуфабрикатов из птицы, говядины и свинины. В 2016 году компания оказалась на грани банкротства. Тогда долги выкупил глава многопрофильного холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин, вошедший в состав совладельцев ООО. Завод в дальнейшем ежегодно наращивал выручку, но выбраться из убытков окончательно не получилось. Позже бизнесмен назвал свое участие в детальности производства «неудачным проектом».
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