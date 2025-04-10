У застройщика крупного пермского торгового центра растут убытки

Девелопер пермского торгового центра «iMall Эспланада» — ООО «Проспект Пермь» опубликовало финансовую отчетность. За 2024 год выручка застройщика составила 851 млн рублей. Это почти на 24% больше, чем в 2023 году (687 млн рублей).
«Однако по итогам 2024 года года чистый убыток компании вырос на 21,3% и составил 887,9 млн рублей. В 2023 году он был 731,4 млн рублей», — сказано в системе СБИС.
Торговый центр в самом центре города открылся 12 февраля 2022 года. Это сопровождалось скандалом. В Министерстве имущества Пермского края тогда заявили о незаконности происходящего. Поскольку у девелопера на тот момент не было разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Его на объект, расположенный в границах улиц Попова-Монастырская-Осинская-Петропавловская, выдали только 16 февраля. Это грозило наложением административного штрафа от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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