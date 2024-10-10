Жители пригорода Перми жалуются на массовый сбой в работе общественного транспорта

В пермском поселке Кондратово жители жалуются на массовый сбой в работе общественного транспорта. По их словам, автобусы либо не появляются на маршруте, либо значительно отстают от расписания. Перевозчик объясняет возникшую проблему отсутствием водителей на рейсах.
«В четверг 10 октября [в Кондратово] не приехали автобусы маршрутов № 106 (должен был прибыть в 6:56), №120 (со временем прибытия на остановку — 7:01). В микрорайоне „Медовый“ автобуса не было около часа, школьники успели замерзнуть», — пишет Properm, ссылаясь на слова кондратовцев. Интернет-издание отмечает, что «такая ситуация сложилась не вчера»: перевозчики уже более полугода срывают графики движения автобусов, приезжают не вовремя или не приезжают на остановки вовсе.
В руководстве АО «Интранс ПК», которое обслуживает маршрут №106, в беседе с URA.RU признали проблему, пояснив, что она связана с нехваткой водителей. «Сегодня у нас должно быть девять автобусов на 106-м маршруте, но на линию вышло только семь. Не хватает водителей. Бывает, что не все автобусы выходят на линию. И такая проблема не только у нас», — пояснил корреспонденту агентства заместитель гендиректора по эксплуатации компании Александр Захаров.
Также он добавил, что отставание автобусов от расписания может быть связано с пробками на дорогах и сложными погодными условиями. «Если автобус существенно отстает от графика движения, то для того, чтобы ему „встать“ в расписание, он возможно „отстаивается“ до выхода по времени, которое указано следующим в расписании. Условно, если отправление должно быть в 7:00, 7:10 и так далее, а какого-то автобуса не будет, то и отправления в назначенное время уже не будет», — сказал Захаров.
В минтранспорта Пермского края URA.RU подтвердили, что утренний рейс в Кондратово не был выполнен перевозчиком по причине острой нехватки водительского состава. «Рейс по маршруту 106 в 6:56 10 октября не выполнен перевозчиком из-за нехватки водителей. Рейс с отправлением из Кондратово в 7:01 выполнен с опозданием графика в связи с ДТП на перекрестке ул. Плеханова и шоссе Космонавтов. За невыполнение рейсов к перевозчику будут применены штрафные санкции», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!