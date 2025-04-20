Врачи запретили: когда Боярский вернется на сцену после госпитализации

Врачи порекомендовали народному артисту Михаилу Боярскому, госпитализированному после падения в театре, воздержаться от выступлений на месяц. Однако его возвращение на сцену будет зависеть от самочувствия, сообщила супруга артиста Лариса Луппиан.
«Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете — врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что [будет смотреть] по самочувствию», — рассказала Лариса Луппиан. Ее слова приводит ТАСС.
Инцидент с Михаилом Боярским произошел 13 апреля в Театре имени Ленсовета, где он упал и получил перелом ребра и ушиб легкого. Лариса Луппиан, художественный руководитель театра, уточнила, что артист чувствует себя хорошо. Врачи настаивают на отдыхе, чтобы Боярский полностью восстановился. В Театре имени Ленсовета 18 апреля сообщили, что спектакль «Ромео и Джульетта» прошел без участия артиста из-за его состояния. Вместо живого выступления зрители услышали записанный голос Боярского.
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