Студенты УрФУ стали получать по 15 тысяч рублей от ТМК

Студенты Института новых материалов и технологий (ИНМТ) УрФУ встретились с учредителем новой стипендии, которую стали присуждать с нового учебного года. Представители Трубной металлургической компании на выставке «Время карьеры» рассказали о структуре предприятий и перспективах развития карьеры, сообщили в пресс-службе ТМК.
Пообщаться со студентами приехали представители предприятий компании и корпоративного университета ТМК2U. Стипендиатам рассказали о возможностях прохождения практики и стажировки, а также об успешных примерах развития карьеры. На выставке провели мастер-класс о развитии навыков ораторского мастерства.
«Участие в выставке „Время карьеры“ — важная часть профориентационной работы ТМК. Благодаря этому мероприятию мы можем напрямую общаться со студентами, узнавать мнения и получать обратную связь о том, что для них особенно важно при выборе будущего места работы. Мы ценим такую возможность и рады, что благодаря учреждению стипендии ТМК наше сотрудничество с УрФУ вышло на новый уровень, а стипендиаты получили дополнительные возможности для раскрытия своего потенциала», — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.
На стенде ТМК участников консультировали представители Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) трубных заводов, компании ТМК Нефтегазсервис. Для этой выставки в компании разработали чат-бот, с помощью которого студенты смогли ознакомиться с возможностями развития в компании.
Дополнительную стипендию в размере 15 тысяч ввели с нового учебного года. Поддержку смогут ежегодно получать 200 студентов. Помимо ежемесячной выплаты, ребятам предоставят возможность проходить практику на предприятиях ТМК, а также участвовать в корпоративных мероприятиях предприятий.
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