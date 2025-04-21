Студенты УрФУ стали получать по 15 тысяч рублей от ТМК

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Премию в 15 тысяч учредили с нового учебного года
Премию в 15 тысяч учредили с нового учебного года Фото:

Студенты Института новых материалов и технологий (ИНМТ) УрФУ встретились с учредителем новой стипендии, которую стали присуждать с нового учебного года. Представители Трубной металлургической компании на выставке «Время карьеры» рассказали о структуре предприятий и перспективах развития карьеры, сообщили в пресс-службе ТМК.

Пообщаться со студентами приехали представители предприятий компании и корпоративного университета ТМК2U. Стипендиатам рассказали о возможностях прохождения практики и стажировки, а также об успешных примерах развития карьеры. На выставке провели мастер-класс о развитии навыков ораторского мастерства.

«Участие в выставке „Время карьеры“ — важная часть профориентационной работы ТМК. Благодаря этому мероприятию мы можем напрямую общаться со студентами, узнавать мнения и получать обратную связь о том, что для них особенно важно при выборе будущего места работы. Мы ценим такую возможность и рады, что благодаря учреждению стипендии ТМК наше сотрудничество с УрФУ вышло на новый уровень, а стипендиаты получили дополнительные возможности для раскрытия своего потенциала», — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина.

На стенде ТМК участников консультировали представители Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) трубных заводов, компании ТМК Нефтегазсервис. Для этой выставки в компании разработали чат-бот, с помощью которого студенты смогли ознакомиться с возможностями развития в компании.

Дополнительную стипендию в размере 15 тысяч ввели с нового учебного года. Поддержку смогут ежегодно получать 200 студентов. Помимо ежемесячной выплаты, ребятам предоставят возможность проходить практику на предприятиях ТМК, а также участвовать в корпоративных мероприятиях предприятий.

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Студенты Института новых материалов и технологий (ИНМТ) УрФУ встретились с учредителем новой стипендии, которую стали присуждать с нового учебного года. Представители Трубной металлургической компании на выставке «Время карьеры» рассказали о структуре предприятий и перспективах развития карьеры, сообщили в пресс-службе ТМК. Пообщаться со студентами приехали представители предприятий компании и корпоративного университета ТМК2U. Стипендиатам рассказали о возможностях прохождения практики и стажировки, а также об успешных примерах развития карьеры. На выставке провели мастер-класс о развитии навыков ораторского мастерства. «Участие в выставке „Время карьеры“ — важная часть профориентационной работы ТМК. Благодаря этому мероприятию мы можем напрямую общаться со студентами, узнавать мнения и получать обратную связь о том, что для них особенно важно при выборе будущего места работы. Мы ценим такую возможность и рады, что благодаря учреждению стипендии ТМК наше сотрудничество с УрФУ вышло на новый уровень, а стипендиаты получили дополнительные возможности для раскрытия своего потенциала», — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом — директор Корпоративного университета ТМК2U Елена Позолотина. На стенде ТМК участников консультировали представители Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), Северского (СТЗ) и Синарского (СинТЗ) трубных заводов, компании ТМК Нефтегазсервис. Для этой выставки в компании разработали чат-бот, с помощью которого студенты смогли ознакомиться с возможностями развития в компании. Дополнительную стипендию в размере 15 тысяч ввели с нового учебного года. Поддержку смогут ежегодно получать 200 студентов. Помимо ежемесячной выплаты, ребятам предоставят возможность проходить практику на предприятиях ТМК, а также участвовать в корпоративных мероприятиях предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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