В Воронежской области мужчина подорвался на гранате, ранен ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина погиб после взрыва гранаты, пострадали три человека
Мужчина погиб после взрыва гранаты, пострадали три человека Фото:

В Воронежской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще трое человек получили ранения, среди них — десятилетний ребенок. Инцидент произошел в утренние часы во дворе жилого дома, расположенного в хуторе Калач Лискинского района, пишет telegram-канал Mash. 

«Граната взорвалась в руках мужчины в Воронежской области — он погиб. Три человека пострадали, в том числе десятилетний ребёнок», — сказано в публикации. В результате взрыва одному из пострадавших была травмирована рука, второму оказана медицинская помощь по поводу легких повреждений.

Ребенок получил ранения головы и живота. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, несовершеннолетний был направлен в Воронеж для дальнейшего обследования. Соседи отмечают, что хозяева дома нередко принимали у себя гостей. По их словам, гранату, предположительно, принес в дом знакомый семьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Воронежской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще трое человек получили ранения, среди них — десятилетний ребенок. Инцидент произошел в утренние часы во дворе жилого дома, расположенного в хуторе Калач Лискинского района, пишет telegram-канал Mash.  «Граната взорвалась в руках мужчины в Воронежской области — он погиб. Три человека пострадали, в том числе десятилетний ребёнок», — сказано в публикации. В результате взрыва одному из пострадавших была травмирована рука, второму оказана медицинская помощь по поводу легких повреждений. Ребенок получил ранения головы и живота. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, несовершеннолетний был направлен в Воронеж для дальнейшего обследования. Соседи отмечают, что хозяева дома нередко принимали у себя гостей. По их словам, гранату, предположительно, принес в дом знакомый семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...