В Воронежской области мужчина подорвался на гранате, ранен ребенок

В Воронежской области в результате взрыва гранаты погиб мужчина, еще трое человек получили ранения, среди них — десятилетний ребенок. Инцидент произошел в утренние часы во дворе жилого дома, расположенного в хуторе Калач Лискинского района, пишет telegram-канал Mash.
«Граната взорвалась в руках мужчины в Воронежской области — он погиб. Три человека пострадали, в том числе десятилетний ребёнок», — сказано в публикации. В результате взрыва одному из пострадавших была травмирована рука, второму оказана медицинская помощь по поводу легких повреждений.
Ребенок получил ранения головы и живота. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, несовершеннолетний был направлен в Воронеж для дальнейшего обследования. Соседи отмечают, что хозяева дома нередко принимали у себя гостей. По их словам, гранату, предположительно, принес в дом знакомый семьи.
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