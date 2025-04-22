22 апреля 2025

В Перми открывается мирная выставка художников-фронтовиков

Центральный выставочный зал Перми открывает выставку художников-фронтовиков
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Вернисаж состоится 25 апреля (архивное фото)
Вернисаж состоится 25 апреля (архивное фото) Фото:
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Выставка пермских художников, прошедших Великую Отечественную войну, откроется в Центральном выставочном зале. При этом, как отмечают организаторы, представленные работы художников изображают не войну, а мир.

«В Пермском крае жили и работали 15 авторов, которые воевали на фронтах от Курска, Варшавы, Берлина до Дальнего Востока и Японии. Среди них были танкисты, разведчики, артиллеристы, пехотинцы, минеры, авиационные механики. Вернувшись к мирной жизни, они стали художниками. Они не просто изображали то, что видели теперь вокруг, они показали разнообразие красоты и ценность самого мира — жизни человека в нем и природы», — говорится на странице Центрального выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».

В экспозиции будут представлены работы из фондов Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея и частных собраний. Выставка «Я вернусь…» откроется 25 апреля. Вход свободный.

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Выставка пермских художников, прошедших Великую Отечественную войну, откроется в Центральном выставочном зале. При этом, как отмечают организаторы, представленные работы художников изображают не войну, а мир. «В Пермском крае жили и работали 15 авторов, которые воевали на фронтах от Курска, Варшавы, Берлина до Дальнего Востока и Японии. Среди них были танкисты, разведчики, артиллеристы, пехотинцы, минеры, авиационные механики. Вернувшись к мирной жизни, они стали художниками. Они не просто изображали то, что видели теперь вокруг, они показали разнообразие красоты и ценность самого мира — жизни человека в нем и природы», — говорится на странице Центрального выставочного зала в соцсети «ВКонтакте». В экспозиции будут представлены работы из фондов Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея и частных собраний. Выставка «Я вернусь…» откроется 25 апреля. Вход свободный.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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