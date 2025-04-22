В Перми открывается мирная выставка художников-фронтовиков

Выставка пермских художников, прошедших Великую Отечественную войну, откроется в Центральном выставочном зале. При этом, как отмечают организаторы, представленные работы художников изображают не войну, а мир.
«В Пермском крае жили и работали 15 авторов, которые воевали на фронтах от Курска, Варшавы, Берлина до Дальнего Востока и Японии. Среди них были танкисты, разведчики, артиллеристы, пехотинцы, минеры, авиационные механики. Вернувшись к мирной жизни, они стали художниками. Они не просто изображали то, что видели теперь вокруг, они показали разнообразие красоты и ценность самого мира — жизни человека в нем и природы», — говорится на странице Центрального выставочного зала в соцсети «ВКонтакте».
В экспозиции будут представлены работы из фондов Пермской художественной галереи, Пермского краеведческого музея и частных собраний. Выставка «Я вернусь…» откроется 25 апреля. Вход свободный.
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