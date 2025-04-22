22 апреля 2025

Челябинские синоптики пообещали ночные заморозки и грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура снизится с +25 до -1
Температура снизится с +25 до -1 Фото:

В Челябинской области 24 апреля ожидаются ночные заморозки и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Температура воздуха упадет с 25 градусов тепла до одного градуса мороза.

«В Челябинской области 24 апреля ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, днём при грозах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, при прояснении до одного градуса мороза, днём 20-25 градусов выше нуля», — отметили метеорологи.

Эксперты объясняют подобные температурные качели влиянием западной периферии антициклона, под которым регион окажется в ближайшие сутки. Из-за перемены направления ветра на южное в область вновь будет поступать много тепла. При этом давление постепенно начнет падать, что приведет к началу дождей с грозами.

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В Челябинской области 24 апреля ожидаются ночные заморозки и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Температура воздуха упадет с 25 градусов тепла до одного градуса мороза. «В Челябинской области 24 апреля ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, днём при грозах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, при прояснении до одного градуса мороза, днём 20-25 градусов выше нуля», — отметили метеорологи. Эксперты объясняют подобные температурные качели влиянием западной периферии антициклона, под которым регион окажется в ближайшие сутки. Из-за перемены направления ветра на южное в область вновь будет поступать много тепла. При этом давление постепенно начнет падать, что приведет к началу дождей с грозами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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