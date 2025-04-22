Челябинские синоптики пообещали ночные заморозки и грозы

В Челябинской области 24 апреля ожидаются ночные заморозки и грозы. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. Температура воздуха упадет с 25 градусов тепла до одного градуса мороза.
«В Челябинской области 24 апреля ожидается облачная погода с прояснением, местами кратковременные дожди, днём в отдельных районах с грозами. Ветер северо-восточный с переходом на южный 4-9 метров в секунду, днём при грозах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, при прояснении до одного градуса мороза, днём 20-25 градусов выше нуля», — отметили метеорологи.
Эксперты объясняют подобные температурные качели влиянием западной периферии антициклона, под которым регион окажется в ближайшие сутки. Из-за перемены направления ветра на южное в область вновь будет поступать много тепла. При этом давление постепенно начнет падать, что приведет к началу дождей с грозами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!