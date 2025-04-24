День памяти Артемона Лаодикийского и Светлая суббота: что можно и нельзя делать

В субботу, 26 апреля 2025 года, православные христиане отмечают сразу два значимых события церковного календаря — Субботу Светлой седмицы, завершающую пасхальные торжества, и день памяти священномученика Артемона Лаодикийского, пресвитера, принявшего мученическую смерть за веру в 303 году. Оба праздника имеют глубокие традиции, особое богослужебное значение и определенные правила, которые верующие соблюдают на протяжении многих веков — подробнее в материале URA.RU.
Суббота Светлой седмицы: завершение пасхальных торжеств
Светлая суббота — это последний день Светлой седмицы, которая следует сразу после Пасхи. В 2025 году эта дата выпадает на 26 апреля. Особое значение этого дня заключается в том, что он завершает непрерывное празднование Воскресения Христова, продолжавшееся целую неделю.
Богослужения в Светлую субботу имеют свои особенности. Как и в предыдущие дни седмицы, служба совершается при открытых Царских вратах, что символизирует открытый путь в Царствие Небесное. Однако именно в субботу вечером Царские врата закрываются, знаменуя окончание Светлой седмицы.
«Семь дней празднования Христова Воскресения являются как бы одним днем, принадлежащим вечности, где „времени уже не будет“», — говорится в православной традиции. Это объясняет, почему всю неделю богослужения проходят по особому чину, подобному пасхальному.
Главная традиция этого дня — раздача артоса, особого квасного хлеба, символизирующего невидимое присутствие Господа. Артос освящается в первый день Пасхи и всю неделю стоит на аналое (специальном столике) перед иконой Спасителя. В Светлую субботу после Литургии священник читает особую молитву, затем артос раздробляется на мелкие частицы и раздается прихожанам.
Верующие особенно ценят этот освященный хлеб. Его принято хранить дома весь год в «красном уголке» рядом с иконами и употреблять по особым случаям, например, во время болезни. Многие православные верят, что артос, как и другие освященные предметы, обладает целительной силой, помогает сохранить духовное и физическое здоровье.
Что можно и нельзя делать в Светлую субботу
На Светлой седмице действуют особые правила церковной и мирской жизни. Основной принцип этих дней — радость о Воскресшем Христе и отказ от уныния и тяжелых трудов. В народе существуют следующие традиции и запреты:
Можно: причащаться Святых Тайн (причем для причастия на Светлой седмице существуют облегченные правила подготовки). Посещать церковные службы и участвовать в крестных ходах, звонить в колокола (на Светлой седмице разрешается так называемый «народный звон», когда любой желающий может подняться на колокольню).
Также рекомендуется раздавать милостыню и помогать нуждающимся. Ходить в гости и принимать гостей, устраивать праздничную трапезу (поста в эти дни нет).
Нельзя: Предаваться унынию и скорби, ходить на кладбище и устраивать поминки (для этого есть специальный день — Радоница). Венчаться (церковь не совершает Таинство брака на Светлой седмице), заниматься тяжелым физическим трудом, ссориться и проявлять негативные эмоции.
В народной традиции Светлая суббота называлась «хороводницей» — в этот день молодежь водила хороводы, играли в горелки, устраивали гуляния. Молодожены, поженившиеся менее года назад, были главными героями праздника — к ним приходили с песнями и поздравлениями, а они должны были угостить пришедших крашеными яйцами и другими пасхальными угощениями.
Священномученик Артемон Лаодикийский: житие и подвиг веры
26 апреля православная церковь также чтит память священномученика Артемона Лаодикийского. Его жизнь является примером преданности Христу и стойкости в вере.
Родился святой Артемон в первой половине III века в Лаодикии Сирийской в благочестивой христианской семье. С юных лет он посвятил себя служению Церкви. В 16-летнем возрасте был поставлен чтецом и трудился в этом звании 12 лет. Затем 28 лет служил диаконом, после чего был рукоположен во пресвитера и нес это служение еще 33 года.
Когда император Диоклетиан начал жестокое гонение на христиан, Артемон был уже пожилым человеком. Несмотря на это, он вместе со святителем Сисинием проник в капище языческой богини Артемиды, где они разбили и сожгли идолов.
Узнав о случившемся, военачальник Патрикий приказал схватить Артемона. Святой был подвергнут жестоким мучениям, однако, согласно житию, чудесным образом оставался невредимым. Когда язычники решили бросить его в котел с кипящей смолой, два ангела в образе орлов схватили самого Патрикия и бросили его в котел, а святой остался жив.
После этого чуда многие язычники уверовали во Христа, среди них был и жрец Виталий, впоследствии ставший епископом. По молитве святого Артемона из земли исшел источник, в котором он крестил новообращенных.
Позже святой Артемон продолжил свою проповедническую деятельность в Асии (западная часть Малой Азии), где многих привел к вере. Там он и принял мученическую смерть — был обезглавлен язычниками в 303 году.
Почитание Артемона Лаодикийского в православной традиции
В православной традиции священномученик Артемон почитается как пример стойкости в вере и защитник от сил зла. К нему обращаются с молитвами об укреплении веры, о стойкости в испытаниях, о защите от видимых и невидимых врагов.
Особую помощь, по народным поверьям, святой Артемон оказывает в исцелении от болезней. Это связано с чудесами, которые он творил при жизни силой своей молитвы. Также к нему молятся об излечении родных и детей.
Иконографически святой Артемон изображается как седовласый старец в священническом облачении, часто с крестом в руке — символом мученичества за веру. Мощей святого не сохранилось, так как христианам не удалось сберечь его останки после казни.
В России существуют храмы и приделы, посвященные священномученику Артемону. В день его памяти в этих церквях проводятся особые богослужения, верующие приносят цветы к иконам святого и возносят ему молитвы.
Как православным провести 26 апреля 2025 года
Для верующих людей 26 апреля 2025 года будет особенным днем — завершением пасхальных торжеств и одновременно днем памяти великого мученика за веру. Чтобы провести этот день в соответствии с православными традициями, можно придерживаться следующих рекомендаций:
- Посетить церковную службу и получить частицу артоса
- Продолжать приветствовать других православных словами "Христос Воскресе!"
- Помолиться священномученику Артемону о даровании крепкой веры и стойкости в испытаниях
- Рассказать детям или близким о житии святого Артемона, его подвиге и чудесах
- Проявить милосердие — помочь нуждающимся, посетить больных, поделиться праздничной трапезой с одинокими людьми
- Поддерживать в доме атмосферу радости и мира, воздерживаться от ссор и неприятных разговоров
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