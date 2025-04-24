Какие праздники отмечаются 26 апреля 2025: приметы и что нельзя делать

Суббота, 26 апреля 2025 года — день, наполненный значимыми датами как для верующих, так и для светского общества. В православном календаре это Суббота Светлой седмицы и день памяти священномученика Артемона, в народном календаре — день Фомаиды Медуницы с особыми приметами и обрядами. Кроме того, в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, а в мире — Международный день интеллектуальной собственности, Международный день памяти о чернобыльской катастрофе и Международный день ветеринарного врача. Подробнее в материале URA.RU.
Православный праздник 26 апреля 2025
Суббота Светлой седмицы и день Артемона Лаодикийского
26 апреля 2025 года православные христиане будут отмечать Субботу Светлой седмицы. Этот день завершает пасхальную неделю — особо радостное время в церковном календаре. Параллельно с этим церковь чтит память священномученика Артемона Лаодикийского, пострадавшего за христианскую веру в 303 году.
Священномученик Артемон родился в первой половине III века в Лаодикии Сирийской в благочестивой христианской семье. Его путь служения Богу начался очень рано: в 16 лет он был поставлен чтецом и трудился в этом звании 12 лет, затем 28 лет служил диаконом и 33 года пресвитером в Лаодикийской Церкви.
Мученическая кончина святого Артемона пришлась на период гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Вместе со святителем Сисинием он разбил идолов в языческом капище богини Артемиды, чем навлек на себя гнев римских властей. Претерпев множество мучений, включая пытки на раскаленной сковороде, святой Артемон остался невредим благодаря божественному заступничеству. Многие язычники, видя его стойкость и чудеса, совершенные по его молитвам, обращались в христианство, среди них был и жрец Виталий, впоследствии ставший епископом.
Согласно житию, святой Артемон продолжал проповедовать Евангелие до самой своей кончины. За распространение веры во Христа в 303 году он был усечен мечом. Церковь почитает его не только как мученика, но и как пример стойкости в вере и преданности Богу.
Народный праздник 26 апреля 2025
Фомаида Медуница и традиции предков
В народном календаре 26 апреля отмечается день Фомаиды Медуницы. Наименование праздника связано с двумя аспектами: церковным почитанием мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской) и природным явлением — началом цветения медуницы, которая именно к этому времени набирает целебную силу.
История мученицы Фомаиды трагична и поучительна. Она жила в V веке в Александрии, в 15 лет вышла замуж за рыбака и переехала в дом его родителей. Однажды, когда муж ушел на ночную рыбалку, свекор пытался склонить ее к греху. Девушка отказалась нарушить заповеди Божии даже под угрозой смерти. В ярости свекор убил ее мечом и тут же был наказан слепотой. С тех пор к святой Фомаиде обращаются с молитвами об избавлении от блудной страсти.
В народной традиции этот день был связан со сбором целебных трав, особенно медуницы. По поверью, именно 26 апреля она обретает наибольшую лечебную силу. Собирать растение должна была старшая женщина в семье, надевая при этом вывернутый наизнанку тулуп для защиты от диких зверей.
Медуница высоко ценилась в народной медицине: ее использовали при анемии, раковых заболеваниях, астме, болях в горле и простуде. Из нее заваривали чай, делали отвары и настои, добавляли в пищу для укрепления организма. Особенно ценным считался сок растения.
Интересно, что в народе с этим днем связывали и «заячьи именины». Увидеть зайца 26 апреля считалось хорошей приметой, обещавшей счастье на весь год.
Что можно и нельзя делать 26 апреля 2025
Народные традиции сформировали целый комплекс рекомендаций и запретов на день Фомаиды Медуницы. Они касались как бытовых вопросов, так и более серьезных жизненных решений.
Что можно делать 26 апреля:
- Молиться святой Фомаиде об избавлении от блудного греха и укреплении целомудрия
- Собирать лекарственные травы, особенно медуницу, которая в этот день обладает особой силой
- Ходить в гости и принимать гостей, особенно женщинам, которые устраивали чаепития с медом
- Помогать нуждающимся – считалось, что благотворительность в этот день убережет от будущей нужды
- Собирать первые всходы щавеля для приготовления салатов и щей
- Проводить гадания на медунице – загадывали желание на букет и следили, как быстро он завянет
Что нельзя делать 26 апреля:
- Делать крупные покупки – по поверью, они не принесут пользы
- Планировать будущее и начинать новые дела – считалось, что они не будут успешными
- Играть свадьбы – брак, заключенный в этот день, не будет счастливым
- Отправляться в дальнюю дорогу – поездка чревата поломками, обманами и другими неприятностями
- Садиться на угол стола – примета к одиночеству
- Выносить мусор после захода солнца – можно лишиться достатка и мира в семье
- Стричь волосы – по поверью, можно "укоротить" свою жизнь
- Оставлять открытыми окна и двери в доме – "счастье утечет"
- Надевать чужие вещи и кольца – можно повторить судьбу их владельца
- Класть на стол острые предметы – к ссоре
- Считать на столе деньги – можно упустить удачу
- Оставлять на ночь грязную посуду – вместе с ней "копятся несчастья"
Приметы на 26 апреля:
- Звездная ночь предвещает урожайный год
- Если распустился дуб, лето будет жарким
- Большое количество желудей на дубе сулит урожайный год и холодную зиму
- Расцвел первоцвет – холодов больше не будет
- Громко кукует кукушка – в последующие дни будет тепло
- Увидеть зайца – к счастью на весь год
- Воркующие голуби возле дома девушки предвещают скорое замужество
- Испачкаться в этот день – к 40 дням неприятностей
Российские праздники 26 апреля 2025
День участников ликвидации последствий радиационных аварий
26 апреля в России официально отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Эта памятная дата была установлена постановлением Президиума Верховного Совета РФ от 22 апреля 1993 года, а в 2012 году получила свое нынешнее название.
Дата выбрана неслучайно — именно 26 апреля 1986 года произошла самая известная техногенная катастрофа современности — авария на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва на четвертом энергоблоке был полностью разрушен реактор, а в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Радиационное облако распространилось по большей части территории Европы и Советского Союза, особенно пострадали Украина, Беларусь и Россия.
В ликвидации последствий аварии принимали участие около 600 тысяч человек — пожарные, военные, специалисты различных ведомств. Они работали в опасной зоне посменно, получая высокие дозы радиации. Их задачей было снизить радиоактивные выбросы, предотвратить еще более серьезные последствия, очистить территорию и построить защитный «саркофаг» вокруг разрушенного реактора.
К сожалению, Чернобыль — не единственная радиационная авария в истории нашей страны. Крупные инциденты происходили на предприятии «Маяк» в Челябинской области (1948, 1949, 1957 годы), на заводе «Красное Сормово» при строительстве атомной подводной лодки (1970 год), на Сибирском химическом комбинате в Томской области (1993 год).
В этот день по всей России проходят памятные мероприятия, митинги и акции в память о погибших и в знак уважения к ликвидаторам аварий. Участие в них принимают ветераны Чернобыля, представители власти, церкви, общественных и молодежных организаций.
День сметчика в России
Профессиональный праздник, отмечаемый 26 апреля — День сметчика в России. Хотя он не имеет официального статуса, это важная дата для людей, чья работа связана с расчетом затрат на строительные, ремонтные, реставрационные и другие виды работ.
Выбор даты 26 апреля связан с принятием в 2000 году Государственных сметных нормативов (ГЭСН), которые представляют собой комплекс из более чем пятидесяти сборников по различным видам работ и являются основой для составления смет.
Работа сметчика может показаться незаметной, но ее значение трудно переоценить. Именно от точности расчетов зависит финансовое обеспечение проекта, его своевременное выполнение и экономическая эффективность. Сметчик рассчитывает затраты на приобретение материалов, аренду техники, выплату заработной платы работникам и многое другое.
Для этой профессии требуется сочетание экономических знаний и инженерного образования. Некоторые компании имеют штатных сметчиков, другие обращаются к услугам специализированных организаций. В любом случае, эта кропотливая, требующая внимания и ответственности работа заслуживает признания и уважения, что и отражается в профессиональном празднике.
Международные праздники 26 апреля 2025 года
Международный день интеллектуальной собственности
26 апреля ежегодно отмечается Международный день интеллектуальной собственности. Этот праздник был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в сентябре 2000 года по предложению китайской делегации. Дата выбрана символично — 26 апреля 1970 года была создана сама ВОИС.
Интеллектуальная собственность — это все то, что можно отнести к творениям человеческого разума: художественные и литературные произведения, научные изобретения, товарные знаки, дизайнерские решения, символика компаний. Эффективная система защиты интеллектуальной собственности позволяет создателям получать экономическую отдачу от своих трудов и стимулирует инновационную деятельность.
Каждый год Международный день интеллектуальной собственности проходит под определенным лозунгом. В 2025 году его тема звучит как «Поднимайся! Вставай! За музыку!» — дань уважения известной песне Боба Марли.
Для России этот праздник особенно актуален, поскольку вопросы защиты авторских прав регулируются целым рядом нормативных актов, включая раздел VII Гражданского кодекса РФ и федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации». В профессиональном плане это праздник всех творческих людей: музыкантов, писателей, художников, режиссеров, ученых, изобретателей и дизайнеров.
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
8 декабря 2016 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 71/125 провозгласила 26 апреля Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе. Это решение подчеркнуло глобальный характер трагедии, последствия которой ощущаются и спустя десятилетия.
В резолюции Генеральная Ассамблея отметила «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, а также сохраняющиеся в этой связи потребности пострадавших местных сообществ и территорий».
Чернобыльская АЭС до сих пор остается потенциальным источником опасности, несмотря на масштабные меры по ликвидации последствий аварии. Важным достижением международного сотрудничества стало завершение в 2019 году установки нового саркофага над старым объектом «Убежище». На этот проект более 45 стран-доноров выделили 2,2 миллиарда евро.
В мае 2023 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о необходимости продолжения международного сотрудничества по Чернобылю и дальнейшего мониторинга здоровья населения и окружающей среды в пострадавших регионах.
Международный день ветеринарного врача
Ежегодно в последнюю субботу апреля, которая в 2025 году выпадает на 26 число, отмечается Международный день ветеринарного врача. Этот профессиональный праздник был учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией в 2000 году с целью повышения осведомленности общества о важном вкладе ветеринаров в здоровье и благополучие животных, а также в общественное здравоохранение.
Ветеринарная медицина имеет древнюю историю, хотя официально первая школа для врачей, лечащих животных, появилась во Франции в 18 веке. Ее основал король Людовик XV, обеспокоенный эпидемиями, которые уничтожали большое количество домашнего скота. Однако навыки лечения животных существовали гораздо раньше, с того времени, когда человек начал одомашнивать первых животных.
Современные ветеринары работают в самых разных сферах: в клиниках для домашних животных, на животноводческих комплексах, в зоопарках, заповедниках, питомниках. Они не только лечат заболевания, но и проводят профилактические мероприятия, делают операции, следят за правильным питанием животных, участвуют в программах разведения редких видов.
Интересные факты о ветеринарии добавляют особый колорит этому празднику. Например, у собак и кошек практически никогда не бывает кариеса из-за особенностей их рациона и формы зубов. А исследования показали, что около 95% владельцев домашних животных регулярно разговаривают со своими питомцами, что подтверждает глубокую эмоциональную связь между людьми и их четвероногими друзьями.
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