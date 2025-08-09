Шесть аэропортов России приостановили свою работу

Срочная новость
В аэропортах Владикавказа (Беслан), Казани, Калуги (Грабцево), Нижнекамска (Бегишево), Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своем telegram-канале.
