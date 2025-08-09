Власти готовы восстановить разрушенный Антоновский мост, но при одном условии

Основные опоры Антоновского моста через Днепр сохранились, восстановительные работы займут короткое время после освобождения правобережной части Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Антоновский мост, протяженность его более полутора километров, и основные конструкции, опоры там сохранены, поэтому восстановление может произойти достаточно быстро», — заявил Сальдо. Его слова приводит РИА Новости.
Губернатор пояснил, что проведение строительных работ возможно лишь при отсутствии обстрелов и наличии гарантий безопасности для специалистов. Он подчеркнул, что вопрос восстановления моста и инфраструктуры напрямую зависит от стабилизации ситуации в регионе и прекращения огня.
Антоновский мост был разрушен после того, как российские силы приняли решение об отходе с правого берега Днепра. Это случилось осенью 2022 года. Это переправа — важнейшая для региона. При помощи нее можно было перейти на другой берег, не тратив время на форсирование реки.
