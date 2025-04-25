Жена Порошенко* подала против него иск о разделе имущества

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Марина обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого в браке имущества. Об этом сообщается в материалах суда.
«Марина Порошенко обратилась к суду 27 марта 2025 года. Иск касается раздела имущества супругов», — передает информационное агентство «Украинские Новости» содержание документов.
Рассмотрение данного дела находится в юрисдикции Крыжопольского районного суда Винницкой области, куда был направлен соответствующий иск. Заседание по нему назначено на 29 апреля текущего года.
Ранее вокруг окружения Порошенко было осуществлено несколько расследований. Сотрудники ГБР Украины проводили обыски у его бывших соратников, а также арестовали экс-охранника по делу о финансировании выборов.
*Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
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