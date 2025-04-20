Дачникам рассказали, как пожарить шашлык и не нарваться на штраф

МЧС: жарить шашлыки на даче можно только в специальных местах
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Жарить шашлыки на даче можно только в специально оборудованных местах
Жарить шашлыки на даче можно только в специально оборудованных местах Фото:

МЧС России напомнило о запрете на приготовление шашлыков на приусадебных участках вне специально оборудованных мест. Согласно официальному документу, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест на землях общего пользования и на территориях частных домов, расположенных в населенных пунктах.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — говорится в разъяснении МЧС. Текст передает ТАСС.

При этом отмечается, что мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, однако его необходимо размещать не ближе пяти метров от построек, а вокруг не должно быть мусора и сухой растительности в радиусе двух метров. Кроме того, лицо, использующее открытый огонь, должно иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова пожарной службы.

В ведомстве также подчеркнули, что при введении особого противопожарного режима любые действия с открытым огнем запрещаются. Это означает, что нельзя будет жарить шашлыки даже на мангале, а также разводить костры или сжигать мусор на приусадебных участках. За несоблюдение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей при нарушениях, совершенных в лесных массивах, и до 15 тысяч рублей — в остальных случаях.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил о штрафах за жарку шашлыков на балконе, пишет «Национальная служба новостей». Так, разведение открытого огня в жилых помещениях и других местах общего пользования, включая приготовление шашлыков на балконе, расценивается как нарушение правил пожарной безопасности и может повлечь наложение штрафа в размере до 400 тысяч рублей.

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МЧС России напомнило о запрете на приготовление шашлыков на приусадебных участках вне специально оборудованных мест. Согласно официальному документу, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест на землях общего пользования и на территориях частных домов, расположенных в населенных пунктах. «На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», — говорится в разъяснении МЧС. Текст передает ТАСС. При этом отмечается, что мангал может считаться специальной несгораемой емкостью, однако его необходимо размещать не ближе пяти метров от построек, а вокруг не должно быть мусора и сухой растительности в радиусе двух метров. Кроме того, лицо, использующее открытый огонь, должно иметь под рукой первичные средства пожаротушения и мобильный телефон для вызова пожарной службы. В ведомстве также подчеркнули, что при введении особого противопожарного режима любые действия с открытым огнем запрещаются. Это означает, что нельзя будет жарить шашлыки даже на мангале, а также разводить костры или сжигать мусор на приусадебных участках. За несоблюдение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей при нарушениях, совершенных в лесных массивах, и до 15 тысяч рублей — в остальных случаях. Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов сообщил о штрафах за жарку шашлыков на балконе, пишет «Национальная служба новостей». Так, разведение открытого огня в жилых помещениях и других местах общего пользования, включая приготовление шашлыков на балконе, расценивается как нарушение правил пожарной безопасности и может повлечь наложение штрафа в размере до 400 тысяч рублей.
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