Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Ставрополь и Мурманск

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Первые рейсы запустят 2 июня
Первые рейсы запустят 2 июня Фото:

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово со 2 июня начнут запускать прямые рейсы в Ставрополь и Мурманск. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Авиакомпания будет выполнять полеты в Ставрополь два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Первый рейс запланирован на 2 июня», — пояснили там.

В этот же день перевозчик запустит первый прямой рейс до Мурманска. Самолеты будут летать один раз в неделю — по понедельникам.

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Из екатеринбургского аэропорта Кольцово со 2 июня начнут запускать прямые рейсы в Ставрополь и Мурманск. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Авиакомпания будет выполнять полеты в Ставрополь два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Первый рейс запланирован на 2 июня», — пояснили там. В этот же день перевозчик запустит первый прямой рейс до Мурманска. Самолеты будут летать один раз в неделю — по понедельникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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