Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы в Ставрополь и Мурманск

Первые рейсы запустят 2 июня
Из екатеринбургского аэропорта Кольцово со 2 июня начнут запускать прямые рейсы в Ставрополь и Мурманск. Перелетами будет заниматься авиакомпания Red Wings, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Авиакомпания будет выполнять полеты в Ставрополь два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Первый рейс запланирован на 2 июня», — пояснили там.
В этот же день перевозчик запустит первый прямой рейс до Мурманска. Самолеты будут летать один раз в неделю — по понедельникам.
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