В Москве девочка выпала с шестого этажа и выжила

В Москве на 3-м Павловском переулке из окна квартиры на шестом этаже выпал ребенок. Девочка 2023 года рождения была экстренно госпитализирована с полученными травмами, сообщает прокуратора Москвы.
«Из окна квартиры шестого этажа жилого дома в 3-м Павловском переулке выпал ребенок», — пишет telegram-канал прокуратуры. Предварительная версия случившегося указывает, что ребенок оперся на москитную сетку, что привело к падению. Девочка госпитализирована. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту для установления всех обстоятельств произошедшего.
В Великом Новгороде также зафиксирован случай падения ребенка из окна торгового центра. Сейчас мальчик находится в больнице.
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