В Москве девочка выпала с шестого этажа и выжила

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Девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку
Девочка выпала из окна, оперевшись на москитную сетку Фото:

В Москве на 3-м Павловском переулке из окна квартиры на шестом этаже выпал ребенок. Девочка 2023 года рождения была экстренно госпитализирована с полученными травмами, сообщает прокуратора Москвы. 

«Из окна квартиры шестого этажа жилого дома в 3-м Павловском переулке выпал ребенок», — пишет telegram-канал прокуратуры. Предварительная версия случившегося указывает, что ребенок оперся на москитную сетку, что привело к падению. Девочка госпитализирована. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту для установления всех обстоятельств произошедшего. 

В Великом Новгороде также зафиксирован случай падения ребенка из окна торгового центра. Сейчас мальчик находится в больнице.

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В Москве на 3-м Павловском переулке из окна квартиры на шестом этаже выпал ребенок. Девочка 2023 года рождения была экстренно госпитализирована с полученными травмами, сообщает прокуратора Москвы.  «Из окна квартиры шестого этажа жилого дома в 3-м Павловском переулке выпал ребенок», — пишет telegram-канал прокуратуры. Предварительная версия случившегося указывает, что ребенок оперся на москитную сетку, что привело к падению. Девочка госпитализирована. Симоновская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки по данному инциденту для установления всех обстоятельств произошедшего.  В Великом Новгороде также зафиксирован случай падения ребенка из окна торгового центра. Сейчас мальчик находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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