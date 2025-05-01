В Великом Новгороде ребенок упал из окна ТЦ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В настоящее время ребенку оказывают медицинскую помощь
В настоящее время ребенку оказывают медицинскую помощь Фото:

В Великом Новгороде 12-летний подросток упал из окна торгового центра. По предварительной информации, группа детей пришла в ТЦ снимать видео. Один из них забрался на подоконник между этажами и упал.

«30 апреля 2025 года компания несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Один из подростков открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Спустя некоторое время, он упал со второго этажа здания», — пишет telegram-канал СКР по Новгородской области. Сообщается, что подросток получил повреждения различных частей тела.

Сейчас мальчик 2013 года рождения находится в больнице. По итогам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Великом Новгороде 12-летний подросток упал из окна торгового центра. По предварительной информации, группа детей пришла в ТЦ снимать видео. Один из них забрался на подоконник между этажами и упал. «30 апреля 2025 года компания несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Один из подростков открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Спустя некоторое время, он упал со второго этажа здания», — пишет telegram-канал СКР по Новгородской области. Сообщается, что подросток получил повреждения различных частей тела. Сейчас мальчик 2013 года рождения находится в больнице. По итогам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...