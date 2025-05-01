В Великом Новгороде 12-летний подросток упал из окна торгового центра. По предварительной информации, группа детей пришла в ТЦ снимать видео. Один из них забрался на подоконник между этажами и упал.
«30 апреля 2025 года компания несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемки видео. Один из подростков открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. Спустя некоторое время, он упал со второго этажа здания», — пишет telegram-канал СКР по Новгородской области. Сообщается, что подросток получил повреждения различных частей тела.
Сейчас мальчик 2013 года рождения находится в больнице. По итогам проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.
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