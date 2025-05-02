Илон Маск: чиновники США тратят миллионы денег граждан на вечеринки на стадионах

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Маск обвинил чиновников в растрате средств налогоплательщиков
Маск обвинил чиновников в растрате средств налогоплательщиков Фото:

Государственные служащие США используют миллионы, полученные от налогоплательщиков, для аренды роскошных отелей и стадионов с целью проведения вечеринок. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск.

«По сути, они (чиновники, — прим. URA.RU) устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков», — отметил Илон Маск в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что сначала нарушения происходят в небольшом масштабе и чиновники стараются их скрывать, однако, если подобные действия не пресекаются, их размах увеличивается с каждым годом. В результате, по словам Маска, госслужащие становятся все более уверенными в своей безнаказанности и переходят к аренде целых стадионов для проведения подобных мероприятий.

Ранее в DOGE намеревались уволить тысячи сотрудников Минэнерго и Национального управления ядерной безопасности за их ненадобностью. Число попавших под риск чиновников составило около 8,5 тысячи.

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Государственные служащие США используют миллионы, полученные от налогоплательщиков, для аренды роскошных отелей и стадионов с целью проведения вечеринок. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск. «По сути, они (чиновники, — прим. URA.RU) устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков», — отметил Илон Маск в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что сначала нарушения происходят в небольшом масштабе и чиновники стараются их скрывать, однако, если подобные действия не пресекаются, их размах увеличивается с каждым годом. В результате, по словам Маска, госслужащие становятся все более уверенными в своей безнаказанности и переходят к аренде целых стадионов для проведения подобных мероприятий. Ранее в DOGE намеревались уволить тысячи сотрудников Минэнерго и Национального управления ядерной безопасности за их ненадобностью. Число попавших под риск чиновников составило около 8,5 тысячи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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