Илон Маск: чиновники США тратят миллионы денег граждан на вечеринки на стадионах

Государственные служащие США используют миллионы, полученные от налогоплательщиков, для аренды роскошных отелей и стадионов с целью проведения вечеринок. Об этом заявил глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск.
«По сути, они (чиновники, — прим. URA.RU) устраивали вечеринки на деньги налогоплательщиков», — отметил Илон Маск в эфире телеканала Fox News. Он пояснил, что сначала нарушения происходят в небольшом масштабе и чиновники стараются их скрывать, однако, если подобные действия не пресекаются, их размах увеличивается с каждым годом. В результате, по словам Маска, госслужащие становятся все более уверенными в своей безнаказанности и переходят к аренде целых стадионов для проведения подобных мероприятий.
Ранее в DOGE намеревались уволить тысячи сотрудников Минэнерго и Национального управления ядерной безопасности за их ненадобностью. Число попавших под риск чиновников составило около 8,5 тысячи.
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