Стала известна тема «Ночи музеев» в «Северской домне»

В этом году темой традиционной "Ночи музеев" в "Северской домне" станет «Память металла». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Трубной металлургической компании (ТМК). Мероприятие пройдет 17 мая в свердловском городе Полевской.
Зрители смогут познакомиться с машинами и оборудованием, использовавшимися на заводе в разные исторические периоды, а также узнать о судьбах фронтовиков и работников тыла. "Центральное действо ждет гостей в стенах литейного двора, возведенного в 1860 году. Мощной силой искусства здесь соединятся эпохи и смыслы. Пронзительным эхом ушедших времен прозвучит театральная постановка Центра современной драматургии под руководством Антона Бутакова. Дыхание домны, стук металла и скрип механизмов станут соучастниками происходящего и проводниками в прошлое», — сообщили в пресс-службе ТМК.
В рамках программы запланированы специальные мероприятия для детей, а также выступления кавер-группы «Бояре», которая исполнит популярные хиты 1960–80-х годов. Для юных гостей подготовят мастер-классы по древним технологиям литейщиков, подвижные игры и квест «Другая жизнь металла», где участники познакомятся с историей и трансформацией металла через века. Завершится вечер световой инсталляцией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!