Стала известна тема «Ночи музеев» в «Северской домне»

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«Ночь Музеев» в «Северской домне» пройдет 17 мая
«Ночь Музеев» в «Северской домне» пройдет 17 мая Фото:

В этом году темой традиционной "Ночи музеев" в "Северской домне" станет «Память металла». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Трубной металлургической компании (ТМК). Мероприятие пройдет 17 мая в свердловском городе Полевской.

Зрители смогут познакомиться с машинами и оборудованием, использовавшимися на заводе в разные исторические периоды, а также узнать о судьбах фронтовиков и работников тыла. "Центральное действо ждет гостей в стенах литейного двора, возведенного в 1860 году. Мощной силой искусства здесь соединятся эпохи и смыслы. Пронзительным эхом ушедших времен прозвучит театральная постановка Центра современной драматургии под руководством Антона Бутакова. Дыхание домны, стук металла и скрип механизмов станут соучастниками происходящего и проводниками в прошлое», — сообщили в пресс-службе ТМК.

В рамках программы запланированы специальные мероприятия для детей, а также выступления кавер-группы «Бояре», которая исполнит популярные хиты 1960–80-х годов. Для юных гостей подготовят мастер-классы по древним технологиям литейщиков, подвижные игры и квест «Другая жизнь металла», где участники познакомятся с историей и трансформацией металла через века. Завершится вечер световой инсталляцией.

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В этом году темой традиционной "Ночи музеев" в "Северской домне" станет «Память металла». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Трубной металлургической компании (ТМК). Мероприятие пройдет 17 мая в свердловском городе Полевской. Зрители смогут познакомиться с машинами и оборудованием, использовавшимися на заводе в разные исторические периоды, а также узнать о судьбах фронтовиков и работников тыла. "Центральное действо ждет гостей в стенах литейного двора, возведенного в 1860 году. Мощной силой искусства здесь соединятся эпохи и смыслы. Пронзительным эхом ушедших времен прозвучит театральная постановка Центра современной драматургии под руководством Антона Бутакова. Дыхание домны, стук металла и скрип механизмов станут соучастниками происходящего и проводниками в прошлое», — сообщили в пресс-службе ТМК. В рамках программы запланированы специальные мероприятия для детей, а также выступления кавер-группы «Бояре», которая исполнит популярные хиты 1960–80-х годов. Для юных гостей подготовят мастер-классы по древним технологиям литейщиков, подвижные игры и квест «Другая жизнь металла», где участники познакомятся с историей и трансформацией металла через века. Завершится вечер световой инсталляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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