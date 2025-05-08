Неадекватная екатеринбурженка набросилась на врача

В Екатеринбурге на врача-анестезиолога-реаниматолога скорой помощи напала неадекватная пациентка. Подробности истории рассказали в Гострудинспекции по Свердловской области.
Инцидент произошел 2 мая. Медик прибыла на вызов, где на нее набросилась женщина. «Врач вынужден был обратиться в приемное отделение больницы №36 для осмотра травматологом», — пишет ведомство в соцсети «ВКонтакте».
С начала месяца в столице Урала случилось два ЧП с сотрудниками скорой помощи. Второй случай произошел 4 мая, когда медики везли в больницу пациента, но попали в аварию. Врачи отделались легкими травмами.
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