Поток воды на улицу идет из садика №18
В Екатеринбурге на улице Бебеля произошло затопление дорог. Несколько домов остались без воды, сообщают очевидцы в соцсетях.
«На Бебеля 118 прорвало трубу, остались без холодной воды», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Также сообщают, что без воды на улице остались дома 108, 112, и 114. Поток воды, как говорят очевидцы, поступает с территории детского сада №18.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как поступит.
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