Улицу Екатеринбурга залило водой. Видео

В Екатеринбурге на улице Бебеля из-за прорыва трубы затопило проезжую часть
© Служба новостей «URA.RU»
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Поток воды на улицу идет из садика №18
Поток воды на улицу идет из садика №18 Фото:

В Екатеринбурге на улице Бебеля произошло затопление дорог. Несколько домов остались без воды, сообщают очевидцы в соцсетях.

«На Бебеля 118 прорвало трубу, остались без холодной воды», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Также сообщают, что без воды на улице остались дома 108, 112, и 114. Поток воды, как говорят очевидцы, поступает с территории детского сада №18.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как поступит. 

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В Екатеринбурге на улице Бебеля произошло затопление дорог. Несколько домов остались без воды, сообщают очевидцы в соцсетях. «На Бебеля 118 прорвало трубу, остались без холодной воды», — рассказал свидетель telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Также сообщают, что без воды на улице остались дома 108, 112, и 114. Поток воды, как говорят очевидцы, поступает с территории детского сада №18. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в МУП «Водоканал» Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как поступит. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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