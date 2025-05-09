Черная, красная, белая: когда и как правильно сажать смородину

Черная смородина — популярная ягодная культура в России. Это растение считается одним из самых неприхотливых среди ягодных кустарников. Однако и у нее имеются свои предпочтения в посадке и уходе. О том, как выбрать здоровые саженцы смородины, как правильно посадить и ухаживать — в материале URA.RU.
Какие сорта смородины выбрать для посадки
Черная смородина
Это самый распространенный вид смородины, кусты которой вырастают до 1,5 метра в высоту. Ягоды этого вида сине-черного оттенка, а на вкус кисловато-сладкие. Черная смородина цветет с мая по июнь в зависимости от сорта. Растение должно расти в умеренно кислой плодородной почве на солнечной и безветренной территории.
Популярные сорта: «Дар Смольяниновой», «Ядреная», «Добрыня», «Велой», «Лентяй».
Красная смородина
Кустарник красной смородины вырастает до двух метров в высоту. Ветки этого растения выглядят массивными, с плодами, собранными в кисти. Ягоды содержат меньше сахара, чем черная смородина и поэтому имеют кислый вкус. Этот вид кустарника наиболее устойчив к морозам и засухе.
Популярные сорта: «Ранняя сладкая», «Вишневая Виксне», «Дар Орла», «Натали», «Розетта», «Мармеладница».
Белая смородина
Белая смородина вырастает до 1,5 метра и имеет мощную корневую систему. Ягоды созревают в июле и имеют желтый цвет и кисло-сладкий вкус. Они плотные, хорошо держатся на плодоножках и не осыпаются до осени.
Популярные сорта: «Белая Фея», «Ютербогская», «Булонская белая», «Белоснежка»,»Баяна», «Белая белка».
Когда лучше сажать смородину
Смородину можно высаживать как весной, так и осенью. Весенняя посадка проводится в апреле или мае, после полного схода снега и при условии, что почва прогрелась на глубину не менее 20 сантиметров. Важно, чтобы растение успело укорениться до начала процесса набухания почек.
Рекомендуется также осуществлять пересадку в осенний период — с сентября по октябрь, за 3–5 недель до наступления первых заморозков. Это позволяет корневой системе кустарника развиться до холодов, что способствует успешной зимовке растения и обеспечивает получение первого урожая уже весной.
Выбор места для посадки смородины
Посадить смородину можно вдоль забора или между плодовых деревьев. В первом случае важно учитывать расстояние между забором и растением. Кусты надо сажать не ближе 1 метра от забора.
Если посадить садить смородину между яблонями и грушами, то под их сенью она даст хорошие плоды. Однако кусты должно быть расположены в 2 метрах от стволов деревьев.
Как выбрать здоровые саженцы
Рекомендуется отдавать предпочтение саженцам возрастом два года. При выборе особое внимание следует уделять состоянию корневой системы. Она должна состоять из двух-трех основных одревесневших корней коричневато-желтого оттенка, длина которых составляет не менее 15–20 см, а также большого количества светлых нитевидных корешков.
На срезе такие корни должны быть белого цвета. Если же корневая система имеет грязно-бурый или темный оттенок, это свидетельствует о возможном повреждении морозом, заболеваниях либо пересушивании растения.
Как правильно посадить смородину
Подготовка почвы
Перед закладкой плантации смородины необходимо тщательно удалить все корневища пырея с выбранного участка. В случае значительного засорения почвы рекомендуется провести обработку гербицидными препаратами. Несвоевременное удаление пырея может привести к угнетению молодых саженцев, а у зрелых кустов этот сорняк отнимает значительное количество влаги. В итоге ягоды мельчают, урожайность снижается, а развитие растений заметно ухудшается.
Подготовка посадочной ямы
Посадочные ямы для смородины следует готовить глубиной и диаметром по 45 сантиметров. В каждую яму необходимо внести одно ведро перегноя либо компоста, половину стакана суперфосфата и две спичечных коробки сульфата калия. При повышенной кислотности почвы рекомендуется добавить один стакан доломитовой муки или извести. Все удобрения следует тщательно перемешать с почвой.
Правила посадки смородины
При посадке важно заглубить корневую шейку кустарника на 10 сантиметров ниже уровня земли. Такое размещение способствует образованию большого количества дополнительных корней на заглубленной части стебля. Это обеспечивает растению лучшее питание и формирование крепкого куста.
Непосредственно перед посадкой в центре ямы формируется небольшой холмик, на который устанавливается саженец. Корни аккуратно расправляют по склонам холмика, после чего яму заполняют почвенной смесью с удобрениями, одновременно уплотняя землю. Завершив посадку, куст поливают половиной ведра воды на растение и покрывают поверхность перегноем или торфом.
Как ухаживать за смородиной после посадки
Полив смородины после посадки
У смородины корни находятся близко к поверхности земли, поэтому в жаркую погоду растения страдают от засухи. Однако, в дождливое лето поливы смородине вообще не нужны. В засушливое лето смородину надо поливать 1 раз в 2 недели по 5-7 ведер воды на один куст.
В обычное лето можно обойтись тремя поливами:
- во время роста побегов в конец мая;
- при наливе ягод в июне;
- после сбора урожая.
Подкормка смородины после посадки
За один сезон смородину нужно удобрить четыре раза:
- после того, как распустятся почки: 2 ст. ложки аммиачной селитры на 10 л воды;
- в середине июля – 1 л настоя коровяка на 10 л воды или настой птичьего помета – 0,5 л на 10 л воды;
- в конце сентября распылить удобрение вокруг куста: 0,5 стакана суперфосфата и 2/3 стакана сульфата калия на 1 куст.
- в конце октября – 0,5 ведра перепревшего навоза под куст.
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