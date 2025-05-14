ГАИ предупредило о шторме в Челябинской области

В Челябинской области ночью с 13 на 14 мая ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и местами крупный град. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГАИ, водителей попросили о внимательности на дороге.
«Сегодня ночью прогнозируются интенсивные дожди, грозы, порывистый ветер местами крупный град. Водителей просим быть внимательными на дороге, снижать скорость и соблюдать дистанцию», — уточнили URA.RU в ГАИ.
Погода испортилась в регионе днем ранее. ГАИ тогда выступили с обращением к водителям, попросив соблюдать правила движения и также проявить внимательность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!