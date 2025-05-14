ГАИ предупредило о шторме в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер
В Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы и ветер Фото:

В Челябинской области ночью с 13 на 14 мая ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и местами крупный град. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГАИ, водителей попросили о внимательности на дороге.

«Сегодня ночью прогнозируются интенсивные дожди, грозы, порывистый ветер местами крупный град. Водителей просим быть внимательными на дороге, снижать скорость и соблюдать дистанцию», — уточнили URA.RU в ГАИ.

Погода испортилась в регионе днем ранее. ГАИ тогда выступили с обращением к водителям, попросив соблюдать правила движения и также проявить внимательность.

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В Челябинской области ночью с 13 на 14 мая ожидаются сильные дожди, грозы, порывистый ветер и местами крупный град. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГАИ, водителей попросили о внимательности на дороге. «Сегодня ночью прогнозируются интенсивные дожди, грозы, порывистый ветер местами крупный град. Водителей просим быть внимательными на дороге, снижать скорость и соблюдать дистанцию», — уточнили URA.RU в ГАИ. Погода испортилась в регионе днем ранее. ГАИ тогда выступили с обращением к водителям, попросив соблюдать правила движения и также проявить внимательность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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