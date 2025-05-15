Появилось видео момента жуткой аварии возле уральского вуза

Опубликовано видео момента аварии около Уральского государственного горного университета (УГГУ), в которой пострадали два пешехода. Кадры столкновения появились в неофициальном telegram-канале мэрии.
В ГАИ сообщили, что виновником ДТП стал 49-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. Он уже десять раз привлекался к административной ответственности.
Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером 14 мая на перекрестке Хохрякова-Куйбышева. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, при развороте на разрешающий сигнал светофора не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение.
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