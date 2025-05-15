Появилось видео момента жуткой аварии возле уральского вуза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В аварии пострадали двое пешеходов
В аварии пострадали двое пешеходов Фото:

Опубликовано видео момента аварии около Уральского государственного горного университета (УГГУ), в которой пострадали два пешехода. Кадры столкновения появились в неофициальном telegram-канале мэрии.

В ГАИ сообщили, что виновником ДТП стал 49-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. Он уже десять раз привлекался к административной ответственности.

Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером 14 мая на перекрестке Хохрякова-Куйбышева. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, при развороте на разрешающий сигнал светофора не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опубликовано видео момента аварии около Уральского государственного горного университета (УГГУ), в которой пострадали два пешехода. Кадры столкновения появились в неофициальном telegram-канале мэрии. В ГАИ сообщили, что виновником ДТП стал 49-летний мужчина со стажем вождения 28 лет. Он уже десять раз привлекался к административной ответственности. Ранее URA.RU рассказывало, что авария произошла вечером 14 мая на перекрестке Хохрякова-Куйбышева. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, при развороте на разрешающий сигнал светофора не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего допустил столкновение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...