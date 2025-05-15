Ветераны спецоперации из Пермского края могут бесплатно заниматься спортом по специальному сертификату. Об этом сообщила министр физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова на заседании краевого Молодежного парламента.
«Ветераны специальной военной операции могут получить спортивный сертификат, по которому у них есть возможность посещать государственные и частные спортивные организации», — рассказала Чеснокова на заседании парламента, сообщает telegram-канал Парламента Пермского края.
Дополнительно министр пояснила, что получить сертификаты можно обратившись с заявлением в местную администрацию. Она также уточнила, что в 2023 году сертификат получили 36 человек, а в текущем году — уже 72 ветерана.
Ранее сообщалось, что а Пермском крае хотят расширить возможности для безвозмездного выделения земли льготным категориям граждан. В их число вошли семьи военнослужащих.
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