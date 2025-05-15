ХМАО поможет жителям Забайкальского края бороться с лесными пожарами

Из Югры в Забайкальский край направлено дополнительное подкрепление для борьбы с лесными пожарами. Пятьдесят сотрудников парашютно-десантной пожарной службы переброшены в регион в ответ на просьбу о помощи, сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем telеrgram-канале.
«Как сообщили в Авиалесоохране Югры, 50 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы переброшены в регион в ответ на просьбу о помощи, поступившую от Забайкальского края. Меры поддержки осуществляются в рамках межрегионального взаимодействия после введения в субъекте режима чрезвычайной ситуации федерального уровня с 23 апреля», — написал Руслан Кухарук.
В этом году при поддержке югорских пожарных в Забайкалье уже ликвидировано более 12 природных пожаров на площади свыше 140 тысяч гектаров. Вылет первых 50 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы состоялся 15 апреля.
Глава региона уточнил, что решение о переброске дополнительных сил принято с учетом спокойной лесопожарной обстановки на территории Ханты-Мансийского автономного округа. По состоянию на 9:00 16 мая в Югре не зафиксировано ни одного действующего природного пожара.
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