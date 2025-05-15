15 мая 2025

В пригороде Перми закрыли опасную пекарню

В пригороде Перми закрыли пекарню из-за антисанитарии
© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения там убираются нерегулярно и недостаточно тщательно, продукты хранятся с нарушениями
Помещения там убираются нерегулярно и недостаточно тщательно, продукты хранятся с нарушениями Фото:

В селе Култаево Пермского края временно приостановлена деятельность пекарни «Барин» из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Она находится на улице Снежная, 8.

«В ходе проверки специалисты установили, что в пекарне отсутствует система контроля за безопасностью выпускаемой продукции, продукты принимались без сопроводительных документов, нарушалась последовательность технологических процессов, а само производственное помещение не оснащено необходимым оборудованием. Помещения убираются нерегулярно и недостаточно тщательно, продукты хранятся с нарушениями, сотрудники работают без медицинских книжек», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.

На предпринимателя составлен протокол. Деятельность заведения временно приостановлена. Материалы направлены в суд для решения вопроса о назначении административного наказания.

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В селе Култаево Пермского края временно приостановлена деятельность пекарни «Барин» из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Она находится на улице Снежная, 8. «В ходе проверки специалисты установили, что в пекарне отсутствует система контроля за безопасностью выпускаемой продукции, продукты принимались без сопроводительных документов, нарушалась последовательность технологических процессов, а само производственное помещение не оснащено необходимым оборудованием. Помещения убираются нерегулярно и недостаточно тщательно, продукты хранятся с нарушениями, сотрудники работают без медицинских книжек», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю. На предпринимателя составлен протокол. Деятельность заведения временно приостановлена. Материалы направлены в суд для решения вопроса о назначении административного наказания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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