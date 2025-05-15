В пригороде Перми закрыли опасную пекарню

В селе Култаево Пермского края временно приостановлена деятельность пекарни «Барин» из-за многочисленных нарушений санитарных норм. Она находится на улице Снежная, 8.
«В ходе проверки специалисты установили, что в пекарне отсутствует система контроля за безопасностью выпускаемой продукции, продукты принимались без сопроводительных документов, нарушалась последовательность технологических процессов, а само производственное помещение не оснащено необходимым оборудованием. Помещения убираются нерегулярно и недостаточно тщательно, продукты хранятся с нарушениями, сотрудники работают без медицинских книжек», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Пермскому краю.
На предпринимателя составлен протокол. Деятельность заведения временно приостановлена. Материалы направлены в суд для решения вопроса о назначении административного наказания.
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