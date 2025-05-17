Кремль пошел на хитрость, допустив встречу Путина и Зеленского

Кремль пошел на дипломатическую хитрость в переговорах с Киевом. Так старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин прокомментировал в интервью URA.RU слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о возможной встрече президентов России и Украины.
«В словах Пескова возможна хитрость с нашей стороны: хорошо, на словах мы все это признаем, но на самом деле Зеленский нелегитимен. Это дает возможность России в любой момент объявить этот документ ничтожным», — заявил политолог.
По его словам, Путин уже неоднократно указывал на нелегитимность Зеленского, поэтому Песков подчеркивает, что нужно сперва определить, кто же в итоге станет подписывать достигнутые между Россией и Украиной договоренности. Зеленскому встреча с президентом России нужна для того, чтобы попытаться создать себе гарантию личной физической безопасности, добавил Зудин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил утром 17 мая, что встреча между президентами России и Украины возможна, но только после достижения конкретных договоренностей между делегациями двух стран. Песков отметил, что для России остается главным и принципиальным, кто именно будет подписывать документы с украинской стороны. В Стамбуле 16 мая прошла первая за три года встреча российских и украинских представителей. Как уточнил Песков, стороны договорились подготовить перечни условий по прекращению огня.
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