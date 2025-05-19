MWM: модернизация истребителя Су-57 значительно повысила его боевой потенциал

Модернизация российского истребителя пятого поколения Су-57, включающая обновленный планер и ряд других доработок, значительно повысила его боевой потенциал. Об этом сообщает американское военное издание.
«Государственная Объединенная авиастроительная корпорация представила новые подробности конструктивных особенностей Су-57М1, среди которых наиболее заметными являются расширение планера для обеспечения большей аэродинамической подъемной силы и улучшенной устойчивости на сверхзвуковых скоростях», — пишет Military Watch Magazine (MWM). Издание ссылается на различные источники.
MWM предположило, что корректировки в конструкции планера были обусловлены стремлением к более рациональному использованию существенно возросших летных возможностей, которые должны обеспечить новые двигатели типа АЛ-51Ф. Издание также отмечает, что модернизированный Су-57 получил усовершенствованную радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой, что позволит повысить ситуационную осведомленность пилота. Ожидается, что бортовые системы с поддержкой искусственного интеллекта упростят предполетную подготовку самолета, а новая нашлемная система наведения, представленная в конце 2024 года, даст летчику всю необходимую информацию.
Портал пишет, что, возможно, обновленный истребитель сможет использовать новые виды вооружения, в том числе усовершенствованные ракеты «воздух-воздух» большой дальности Р-77М. Кроме того, издание подчеркивает уникальное преимущество российской программы модернизации: Су-57 прошел испытания в реальных боевых условиях, включая подавление ПВО и воздушные бои в сложном воздушном пространстве. При этом сроки начала серийного производства модернизированной версии самолета пока не называются.
В апреле The National Interest сообщал, что российские ВКС пополнились модернизированными истребителями пятого поколения Су-57. По данным источника, в интернете были опубликованы фотографии самолетов, на бортах которых видны обозначения Red 25 и Red 26, пишет RT. Вместе с тем официальные представители Ростеха и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) не делали заявлений относительно выпуска этих машин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.