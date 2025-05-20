Губернатор Паслер: Свердловская область в лидерах по набору бойцов для СВО

20 мая 2025 в 14:33 Размер текста - 17 +

Денис Паслер сегодня отвечал на вопросы депутатов Фото: Размик Закарян © URA.RU Свердловская область вышла в лидеры по набору военнослужащих для участия в российской спецоперации на Украине, переломив тем самым негативный тренд, который сформировался еще при экс-губернаторе Евгении Куйвашеве. На это указывает комментарий врио главы региона Дениса Паслера, который сегодня отвечал на вопросы депутатов заксобрания. У него поинтересовались, есть ли планы по строительству реабилитационного центра для бойцов СВО. Отвечая, Паслер заявил: «Для меня тоже большой вопрос, почему [такого ребцентра до сих пор нет] с учетом количества мобилизованных, контрактников и тех, кто служит, а у нас их не мало. Можно сказать, мы высоко в лидерах». URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания. Как ранее сообщало URA.RU, в 2024-м году ситуация с набором контрактников в Свердловской области была непростой. В апреле министр общественной безопасности Александр Кудрявцев на закрытом совещании с главами заявлял, что область находится на последнем месте в УрФО. Однако невыполненные планы в начале 2025 года мэрам — а именно на них была основная нагрузка — простили, серьезных разносов аутсайдеров не было. Паслер, возглавив Свердловскую область в конце марта, лично взялся за этот вопрос. В частности, стал сам проводить совещания по набору контрактников с главами профильных ведомств и министерств. Куйвашев же делегировал это замгубернатора Василию Козлову. Сейчас выплаты контрактникам в регионе составляют 2,5 млн рублей, еще 400 тысяч — федеральная надбавка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловская область вышла в лидеры по набору военнослужащих для участия в российской спецоперации на Украине, переломив тем самым негативный тренд, который сформировался еще при экс-губернаторе Евгении Куйвашеве. На это указывает комментарий врио главы региона Дениса Паслера, который сегодня отвечал на вопросы депутатов заксобрания. У него поинтересовались, есть ли планы по строительству реабилитационного центра для бойцов СВО. Отвечая, Паслер заявил: «Для меня тоже большой вопрос, почему [такого ребцентра до сих пор нет] с учетом количества мобилизованных, контрактников и тех, кто служит, а у нас их не мало. Можно сказать, мы высоко в лидерах». URA.RU вело онлайн-трансляцию с заседания. Как ранее сообщало URA.RU, в 2024-м году ситуация с набором контрактников в Свердловской области была непростой. В апреле министр общественной безопасности Александр Кудрявцев на закрытом совещании с главами заявлял, что область находится на последнем месте в УрФО. Однако невыполненные планы в начале 2025 года мэрам — а именно на них была основная нагрузка — простили, серьезных разносов аутсайдеров не было. Паслер, возглавив Свердловскую область в конце марта, лично взялся за этот вопрос. В частности, стал сам проводить совещания по набору контрактников с главами профильных ведомств и министерств. Куйвашев же делегировал это замгубернатора Василию Козлову. Сейчас выплаты контрактникам в регионе составляют 2,5 млн рублей, еще 400 тысяч — федеральная надбавка.