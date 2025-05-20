В Екатеринбурге нашли разложившийся труп женщины

В Екатеринбурге в одной из квартир на Евгения Савкова обнаружили тело женщины

20 мая 2025 в 15:56 Размер текста - 17 +

Женщина, по предварительным данным, умерла две недели назад (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Евгения Савкова, 35/2, обнаружили тело женщины, пролежавшее там около двух недель. Жильцы многоквартирного дома обратились к коммунальным службам с жалобами на сильный трупный запах, исходящий из помещения, где проживала умершая. Как сообщил один из жильцов, в начале мая текущего года на восьмом этаже дома появился характерный резкий запах. «13 мая 2025 года он обратился в экстренные службы. По данному адресу была направлена сотрудница морга», — сообщает telegram-канале «Злой Екатеринбург». Специалист зафиксировала наличие зловония. Однако в этот день доступ в квартиру получен не был. На следующий день представители полиции совместно с сотрудниками управляющей компании вскрыли дверь квартиры. В прихожей было обнаружено тело 59-летней женщины — хозяйки квартиры, смерть которой, по предварительным данным, наступила около двух недель назад. В помещении наблюдалось значительное захламление бытовыми отходами. По словам очевидцев, несмотря на то, что тело погибшей было вывезено 14 мая, в подъезде до сих пор сохраняется сильный запах разложения, создающий дискомфорт для жильцов и, возможно, нарушающий санитарные нормы. Управляющая компания, по утверждениям жителей, не предпринимает мер для устранения проблемы. В УК «Столица» сообщили URA.RU, что накануне родственники посетили СКР, где им выдали соответствующее разрешение, а также передали паспорт умершей для организации похорон. «Кроме того, им позволили открыть квартиру, поскольку у них имеются ключи, и провести санитарную обработку помещения. В настоящее время дезинфекция в квартире уже проводится с утра. Клининговая служба управляющей компании ежедневно осуществляла уборку с использованием высококонцентрированных хлорсодержащих средств», — подчеркнули в организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Евгения Савкова, 35/2, обнаружили тело женщины, пролежавшее там около двух недель. Жильцы многоквартирного дома обратились к коммунальным службам с жалобами на сильный трупный запах, исходящий из помещения, где проживала умершая. Как сообщил один из жильцов, в начале мая текущего года на восьмом этаже дома появился характерный резкий запах. «13 мая 2025 года он обратился в экстренные службы. По данному адресу была направлена сотрудница морга», — сообщает telegram-канале «Злой Екатеринбург». Специалист зафиксировала наличие зловония. Однако в этот день доступ в квартиру получен не был. На следующий день представители полиции совместно с сотрудниками управляющей компании вскрыли дверь квартиры. В прихожей было обнаружено тело 59-летней женщины — хозяйки квартиры, смерть которой, по предварительным данным, наступила около двух недель назад. В помещении наблюдалось значительное захламление бытовыми отходами. По словам очевидцев, несмотря на то, что тело погибшей было вывезено 14 мая, в подъезде до сих пор сохраняется сильный запах разложения, создающий дискомфорт для жильцов и, возможно, нарушающий санитарные нормы. Управляющая компания, по утверждениям жителей, не предпринимает мер для устранения проблемы. В УК «Столица» сообщили URA.RU, что накануне родственники посетили СКР, где им выдали соответствующее разрешение, а также передали паспорт умершей для организации похорон. «Кроме того, им позволили открыть квартиру, поскольку у них имеются ключи, и провести санитарную обработку помещения. В настоящее время дезинфекция в квартире уже проводится с утра. Клининговая служба управляющей компании ежедневно осуществляла уборку с использованием высококонцентрированных хлорсодержащих средств», — подчеркнули в организации.