Путин: защитники Курчатова не дрогнули во время вторжения ВСУ

Президент России Владимир Путин высоко оценил действия защитников города Курчатова в Курской области во время недавнего вторжения Вооруженных сил Украины. В том числе он отметил священнослужителей почти всех традиционных конфессий России.
«Вы там молодцы, никто не дрогнул, все работали», — заявил президент в ходе беседы с председателем совета «Боевое братство Курчатовское отделение» Денисом Сычовым, который рассказал о работе по строительству фортификационных сооружений. Его слова передает пресс-служба Кремля.
Также российский лидер отметил вклад священнослужителей различных традиционных конфессий, которые находятся на боевом посту в зоне проведения спецоперации. По словам Путина, представители всех конфессий оказывают поддержку людям как в тылу, так и непосредственно в районах боевых действий. «Хочу отметить, что священнослужители практически всех наших традиционных конфессий, в прямом смысле этого слова, на боевом посту <...> Оказывают помощь людям в тылу, в боевых действиях», — заявил российский лидер.
Ранее российский лидер посетил Курскую область. В Курчатове глава государства провел совещание с руководителями муниципалитетов регимона и встретился с волонтерами и обсудил деятельность добровольцев, которые приезжают в Курскую область из разных регионов страны, чтобы оказывать помощь местным жителям после вторжения ВСУ.
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